Zaprezentowano Elgato Facecam, kamerę internetową dla twórców. Są też inne gadżety

"Wziąwszy pod uwagę bogatą historię firmy Elgato w każdym aspekcie tworzenia treści cyfrowych, było dla nas jasne, że nasza pierwsza kamera internetowa musi stać się wyznacznikiem nowego standardu branżowego"

"Facecam to owoc tysięcy godzin pracy naszych inżynierów. To połączenie sprzętu klasy premium i zaawansowanego oprogramowania, za pomocą których można tworzyć materiały wideo fantastycznej jakości. Ręczne strojenie kamery, aby uzyskać idealne ujęcie, również nigdy nie było łatwiejsze"

Zadebiutowały też inne akcesoria Elgato

Elgato Stream Deck: 699 złotych

Elgato Wave XLR: 789 złotych

Elgato Wave Mic Arm: 469 złotych

Elgato Wave Mic Arm LP: 469 złotych

Elgato Facecam. | Źródło: mat. własnyTak się składa, że sprzęt odwiedził przedpremierowo naszą redakcję, a my zdążyliśmy go przetestować. Odsyłamy do lektury testu. Zdradzę już teraz, że wypadł bardzo dobrze, choć... od kamery wycenionej na ok.dokładnie tego się spodziewaliśmy.– mówi Julian Fest, starszy wiceprezes i dyrektor generalny Elgato.– dodaje Fest.Elgato Facecam ma stały fokus i optymalny zasięg ostrości kamery to 30 - 120 centymetrów. Producent postanowił też zrezygnować z wbudowanego mikrofonu. To logiczne, bowiem streamerzy i tak korzystają z dużo lepszych rozwiązań, niż mikrofony zintegrowane z kamerkami.Elgato Facecam. | Źródło: mat. własnyInteresująco wygląda też sprawa rozbudowanego oprogramowania Camera Hub, dającego całą masę opcji kontroli. Szczegóły poznacie czytając linkowaną wyżej recenzję.Oprócz kamery, Elgato wypuściło na rynek szereg innych nowych narzędzi do produkcji materiałów cyfrowych. Wave XLR to jednocześnie interfejs mikrofonowy XLR do USB Typu C oraz cyfrowy mikser audio. Odświeżona wersja popularnego Stream Decka oferuje od teraz wymienne osłony na panel przedni, które umożliwiają jego personalizację, odłączany kabel USB Typu C i ulepszoną podstawkę na urządzenie. Natomiast Wave Mic Arm i Wave Mic Arm LP to dwa w pełni regulowane statywy pozwalające użytkownikowi na lepszą konfigurację położenia mikrofonów z serii Wave.Elgato Wave XLR to interfejs do łączenia mikrofonu XLR z komputerem, który zwiększa możliwości akustyczne urządzenia. Dodatkowo, umożliwia integrację mikrofonu z aplikacją Elgato Wave Link, co pozwala mieszać dźwięki z wielu innych źródeł. Wave XLR ma cichy pojemnościowy przycisk wyłączania mikrofonu i wielofunkcyjne pokrętło, które ułatwiają obsługę sprzętu. Opatentowana technologia Clipguard zapobiega zniekształceniom dźwięku przy zdecydowanych skokach sygnału wejściowego, a wzmocnienie sygnału do 75 dB o niskim poziomie szumu wspomaga mikrofony o niskiej czułości. Ponadto, premierowy produkt audio Elgato zapewnia zasilanie fantomowe o napięciu do 48 woltów, pozwalające uzyskać wyższej jakości dźwięk przy użyciu mikrofonów kondensatorowych. Podobnie jak Facecam, Wave XLR dobrze integruje się z urządzeniem Stream Deck umożliwiającym zaawansowaną kontrolę parametrów dźwięku.Elgato Wave XLR (po lewej) i Elgato Stream Deck (po prawej). | Źródło: ElgatoStream Deck to wszechstronny i w pełni konfigurowalny interfejs sterujący do wszelkich prac wykonywanych przez użytkownika na komputerze. Jego szeroką funkcjonalność wzbogaca niedawno zaktualizowana aplikacja Stream Deck 5.0 oraz sklep Stream Deck Store oferujący wtyczki, nagrania wolne od tantiem, darmowe efekty dźwiękowe i inne przydatne materiały dla twórców treści cyfrowych. Co więcej, panel użytkowy Elgato umożliwia również zarządzanie innymi produktami amerykańskiego producenta, takimi jak m.in.: Facecam, Key Light, Wave:3, 4K60 PRO MK.2 czy Wave XLR.Źródło: Elgato