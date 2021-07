Tej siły już nie powstrzymacie. Xiaomi wyprzedziło Apple w sprzedaży smartfonów

Zero zaskoczenia?

Xiaomi depcze po piętach Samsungowi

Tej siły już nie powstrzymacie. Gdy Artur Dziambor wymawiał kilka lat temu te słowa, najwyraźniej chodziło mu o markę Xiaomi, bowiem ta wzmacnia swoją pozycję na światowych rynkach i nie zanosi się na to, aby cokolwiek w tej kwestii miało się zmienić. Dość powiedzieć, że Xiaomi stało się właśnie drugim największym producentem smartfonów na świecie, na którego pandemia nie wpłynęła w negatywny sposób. Być może w kolejnym kwartale znajdzie się na najwyższym stopniu podium.Ośrodek badawczy Canalys opublikował swój najnowszy raport dotyczący sprzedaży smartfonów w 2. kwartale 2021 roku. Xiaomi znalazło się na drugim miejscu, tuż za Samsungiem, pod względem dostaw urządzeń. Aż 17% udziału w rynku globalnym oraz zdumiewający, 83-procentowy wzrost w ujęciu rokrocznym - te wartości sugerują, że już wkrótce chińska marka może stać się globalnym liderem rynku smartfonów.Dostawy Xiaomi wzrosły o ponad 300% w Ameryce Łacińskiej, 150% w Afryce i 50% w Europie Zachodniej. Średnia cena sprzedaży za urządzenie jest aż o 40% niższa niż w przypadku Samsunga i o 75% niższa w porównaniu do Apple, chociaż firma wprowadziła ostatnio do swojej oferty więcej urządzeń "premium" (czytaj: droższych) i ma nadzieję na zwiększenie średniej ceny sprzedaży w przyszłości.