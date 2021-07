Steam Deck - handheld PC jak przenośna konsola. Valve robi swój GPD Win na Linuxie

Odpowiedź na GPD Win od Valve z nietypowym gamepadem i Linuxem, ale bez klawiatury

Czterordzeniowy APU AMD ze zintegrowaną grafiką Radeon sercem Valve Steam Deck

Plotki na temat PC w formie przenośnej konsoli handheld od Valve pojawiały się już od jakiegoś czasu. W końcu firma twórców Steam czy cyklu Half-Life oficjalnie potwierdziła projekt i prawie od razu rozpocznie przedsprzedaż, także na polskim rynku. Dostaniemy przenośny PC do gier, ale nie w formie typowego laptopa, a podobny bardziej do konsoli Nintendo Switch czy Sony PSP.Pomysł nie jest absolutną nowością. Najpopularniejszymi laptopami tego typu są te z serii GPD Win, która od początku bazowała na procesorach Intela. W niewielkiej obudowie znajduje się kompletna elektronika laptopa z dotykowym ekranem i wbudowanym gamepadem. Jednak w przeciwieństwie do GPD Win, Steam Deck nie ma zintegrowanej klawiatury, można używać jedynie wirtualnej ekranowej. Szkoda, że nie zastosowano chociażby wysuwanego dotykowego panelu w formie slidera, tak jak w GPD Win 3. Kolejna podstawową różnicą jest fabrycznie wgrany system operacyjny. GPD Win i konkurencja działają na Windowsie, a Steam Deck od Valve będzie miał SteamOS 3.0 (bazujący na Arch Linux).Z racji zastosowania normalnych komputerowych komponentów (ewentualnie poza niektórymi elementami do sterowania), użytkownicy zapewne będą mogli we własnym zakresie zainstalować inną dystrybucję Linuxa czy Windowsa. Wbudowany gamepad ma ciekawe rozwiązanie. W zasadzie jest bardzo podobny do układu z PlayStation czy Xbox (gałki jak w Sony), ale zamiast krzyżaka zastosowano dwa niewielkie touchpady reagujące na różną siłę nacisku. Dodatkowo zamontowano cztery spusty-dźwignie pod spodem czy żyroskop, którym można np. celować w strzelankach zamiast gałką lub touchpadem.Sercem Steam Deck ma być układ APU od AMD. Jego cztery rdzenie z ośmioma wątkami będą taktowane podstawowym zegarem 2,4 GHz (do 3,5 GHz w trybie podwyższonej wydajności), a wbudowana w niego grafika, to Radeon 8 RDNA, 2 CU o taktowaniu 1,0 GHz (do 1,6 GHz w trybie podwyższonej wydajności). TDP wynosi 4-15 W, a chłodzenie jest aktywne. Do tego 16 GB RAM LPDDR5 (5500 MT/s) i półprzewodnikowa pamięć na dane. Zależnie od wersji otrzymamy 64 GB eMMC PCIe 2.0 x1, 256 GB NVMe SSD PCIe 3.0 x4 lub jeszcze szybszy 512 GB NVMe SSD PCIe 3.0 x4. Dodatkowo można użyć szybkiego slotu microSD (także do instalacji gier na karcie).