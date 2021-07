Lubisz jeździć na rowerze? Mio ma nową nawigację rowerową z ciekawą aplikacją

Mio Cyclo Discover Connect z aplikacją MioShare.



Podczas gdy w świadomości wielu osób nawigacje rowerowe sprzedaje przede wszystkim firma Garmin, warto pamiętać o ciekawej i często tańszej alternatywie dla produktów tej marki. Mam tu na myśli nawigacje rowerowe firmy Mio, którą Polacy kojarzą głównie z nawigacjami samochodowymi, popularnymi zwłaszcza kilka lat temu. Mio zaprezentowało właśnie swoją najnowszą nawigację przeznaczoną dla rowerzystów. Mowa o Mio Cyclo Discover Connect z praktyczną aplikacją MioShare.



Nowa nawigacja rowerowa Mio

Wygląd urządzenia Mio Cyclo Discover Connect nawiązuje do pozostałych urządzeń z serii Discover, a w szczególności do modelu Mio Cyclo Discover Plus. Sprzęt wyposażono w 3,5-calowy kolorowy, dotykowy ekran, na którym prezentowane są mapy oraz parametry jazdy. Pod ekranem umiejscowiono przycisk fizyczny, służący do włączenia nawigacji.



Opisywany tu model wyposażono w moduł Wi-Fi, który umożliwia przesyłanie danych bez użycia kabli. Wbudowany Bluetooth zapewnia stały kontakt z powiadomieniami ze smartfona. Cyclo Discover Connect to dobry partner do jazdy niezależnie od warunków pogodowych, ponieważ jego obudowa spełnia normę wodoodporności IPX7.







Mio Cyclo Discover Connect może oferuje kilka interesujących funkcji oprogramowania. Pierwszą z nich jest NeverMiss, która pozwala zapisać w nawigacji współrzędne tych miejsc, które uważamy za obowiązkowe do odwiedzenia na danej trasie. Po zapisaniu takiego miejsca w trakcie następnej podróży, gdy użytkownik będzie zbliżał się do punktu, otrzyma stosowne powiadomienie. Kolejnym rozwiązaniem jest funkcja Surprise Me, pozwalająca zdać się na nawigację, która wyznaczy 3 różne trasy, zgodnie z ustawieniami użytkownika. Pozwolą one nowo odkryć na pozór znane tereny.



MioShare pomoże wyznaczyć ciekawe trasy

MioShare pozwala między innymi na znajdowanie i zarządzanie trasami rowerowymi i pieszymi wycieczkami. Integruje konto MioShare z innymi serwisami do planowania tras, takimi jak Komoot, RouteYou i STRAVA Route, przez co za pomocą jednego kliknięcia można zsynchronizować i zapisać swoje ulubione trasy. Apkę da się pobrać ze sklepów Google Play i App Store.



Mio Cyclo Discover Connect kosztuje 649 złotych, co jest całkiem atrakcyjną ceną jak za taki sprzęt.



Źródło: Mio