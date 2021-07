Xiaomi pozwało użytkownika za niepochlebną opinię o smartfonie

Teraz musi płacić i przepraszać.

„Jestem właścicielem tego modelu od tygodnia i udało mu się zawiesić osiem razy. Ponadto, podczas gry telefon nagrzewa się do co najmniej 50°C. Mimo, że prędkość ładowania jest duża, zużycie energii również jest bardzo szybkie. Po dwóch godzinach telefon nie ma już energii”

Źródło: Xiaomi

Surowe konsekwencje

Po tym jak obie "recenzje" doczekały się licznych reakcji i odpowiedzi ze strony innych internautów, Xiaomi postanowiło zareagować. Przedstawiciele firmy zgłosili sprawę do sądu, który zajął się sprawą.



Jak się okazało w toku postępowania, mężczyzna rzeczywiście zakupił urządzenia tydzień przed opublikowaniem opinii, jednak dotarły do niego zaledwie dzień przed datą umieszczenia wspomnianych komentarzy. Co więcej, jeden z dwóch smartfonów od razu został przez niego sprzedany, nawet bez otwierania pudełka. Dla sądu były to wystarczające dowody aby uznać, że klient kłamał, a jego jedynym celem było oczernienie marki i zniechęcenie potencjalnych zainteresowanych.



W efekcie, opinie zostały usunięte, a mężczyzna musi zapłacić odszkodowanie w wysokości 30 tysięcy juanów (około 18 tysięcy złotych).



"17 sierpnia 2020 r. opublikowałem nieprawdziwe opinie na temat dwóch telefonów komórkowych Xiaomi Mi 10 Ultra na platformie JD. Po wyroku Sądu Okręgowego Yuhuatai w mieście Nanjing przyznaję się, że recenzje były fałszywe, co stanowi naruszenie reputacji Xiaomi. Jestem świadomy błędu i szczerze przepraszam." - napisał w oficjalnych przeprosinach.



To nie pierwszy raz, kiedy Xiaomi egzekwuje swoje prawa w sądzie. Niedawno pisaliśmy o sprawie chińskiego youtubera, który za złamanie embargo dotyczące nota bene tego samego modelu (Xiaomi Mi 10 Ultra), musi zapłacić producentowi



Źródło:



Wyrażasz swoje zdanie w sieci na temat urządzeń które posiadasz? Lepiej uważaj co piszesz, szczególnie, jeśli przedmiotem twojej opinii jest sprzęt marki Xiaomi.O tym, że firma nie patyczkuje się z krytykami przekonał się jeden z właścicieli dwóch sztuk modelu Xiaomi Mi 10 Ultra. Rok temu zamieścił on w sieci dwie negatywne opinie na temat smartfona, a teraz publikuje przeprosiny i płaci karę przewyższającą wartość obu posiadanych egzemplarzy.- to treść jednej opinii. Przesłanie drugiej jest podobne, z tym że użytkownik narzeka w niej także na aparat i brak wodoodporności.