Lenovo od teraz na koszulkach piłkarzy Interu Mediolan

Lenovo i Inter wynoszą partnerstwo na wyższy poziom

"Począwszy od serwerów, zarządzania danymi, pamięci masowej i inteligentnych urządzeń wspomagających współpracę, poprzez laptopy, monitory i akcesoria, w ramach unowocześnionego partnerstwa, Lenovo będzie wspierać Inter technologią pozwalającą na gromadzenie i zarządzanie dużymi ilościami danych, przekształcanie operacji oraz osiąganie lepszych wyników na boisku i poza nim. Inteligentna technologia Lenovo pozwoli Interowi na digitalizację historycznych archiwów i dokumentacji w celu uzyskania łatwiejszego dostępu do danych"

"Połączenie piłki nożnej i technologii jest obecnie niezbędne, aby Inter mógł wznosić się na nowe wyżyny – od sposobu, w jaki kontaktujemy się z naszymi kibicami, po narzędzia, które mamy do dyspozycji – współpraca z Lenovo leży w samym sercu tych wszystkich elementów. Cieszymy się, że możemy zacieśnić naszą współpracę z Lenovo: razem możemy pobudzać rozwój innowacji, aby Inter osiągał coraz wyższy poziom rozwoju technologicznego i wybiegał w przyszłość"

Lenovo i klub piłkarski Inter Mediolan zacieśniają swoją wieloletnią współpracę. Na jej mocy począwszy od sezonu 2021/2022 logotyp Lenovo pojawi się w widocznym miejscu tylnej części drużynowej koszulki. Obie firmy współpracują ze sobą od 2019 roku, kiedy to Lenovo wyposażyło w rozwiązania technologiczne ośrodek treningowy Interu Suning Training Center w Appiano Gentile oraz siedzibę główną klubu.Inter Mediolan założono w 1908 roku i jest to jedna z najbardziej utytułowanych drużyn na świecie. Przejęty w 2016 roku przez chińską grupę Suning klub w 2021 roku ustanowił dwa kamienie milowe: zaprezentował zupełnie nowe logo oraz zdobył 19. Scudetto (mistrzowie kraju) po 11 latach od Triplete w sezonie 2009/10 (mistrz kraju, zwycięzca Coppa Italia, zwycięstwo w Lidze Mistrzów). Teraz współpracę z klubem wzmacnia Lenovo.- czytamy w komunikacie prasowym.Od 2019 roku współpraca Lenovo z Interem przełożyła się na zwiększenie wydajności i szybkości przetwarzania danych w klubie o 20%. Umożliwiła zarządzanie ponad 100 milionami punktów danych GPS zebranych w ciągu ostatnich dwóch sezonów podczas treningów, w tym 60 milionami punktów danych związanych z zawodnikami, które wymagają odpowiedniego przetworzenia. Tak wygląda nowoczesny futbol, w którym to komputery analizują określone dane, zbierane z różnego rodzaju urządzeń ubieralnych, noszonych przez zawodników.Co więcej, system przechowywania danych Lenovo ma ogromne znaczenie dla obsługi 50 000 godzin cyfrowych materiałów wideo udostępnianych w ramach zarządzania zasobami medialnymi (MAM), ponieważ umożliwia hosting 400 terabajtów treści cyfrowych w cyfrowym archiwum Interu.W ramach najnowszej umowy Lenovo dostarczy Interowi sprzęt, oprogramowanie i wsparcie w obszarach technologii dla zawodników, kibiców oraz biznesowej.- komentował dyrektor generalny FC Internazionale Milano, Alessandro Antonello.Źródło: Lenovo