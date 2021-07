Xiaomi prezentuje szybką i niedrogą ładowarkę do smartfonów i laptopów

Xiaomi Mi 67 W SonicCharge 3.0 wchodzi do sprzedaży.

Optymalne osiągi i atrakcyjna cena

Obudowa Mi 67 W SonicCharge jest podobno wykonana z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu ma służyć długo i wytrzymać różne warunki.



Według producenta, nowa ładowarka pozwoli napełnić akumulator 5000 mAh (na przykład w Xiaomi Mi 11 Ultra) od 0 do 100 procent w 36 minut. To lepszy wynik niż u bezpośrednich konkurentów z Chin wyposażonych w zasilacze 65 W.



Na razie akcesorium trafiło do sprzedaży w Indiach, ale wkrótce jego dostępność może zostać rozszerzona. Cena została ustalona na równowartość około 27 dolarów, czyli w przeliczeniu nieco ponad 100 złotych. W czasach, kiedy najlepsze i najpopularniejsze smartfony na rynku nie mają ładowarki w zestawie, propozycja od Xiaomi wydaje się być bardzo ciekawa.



Pod koniec maja Xiaomi zaprezentowało technologię HyperCharge, dzięki której będziemy w stanie naładować smartfon do pełna w zaledwie 8 minut . I choć to właśnie ta technologia wzbudza najwięcej emocji, jest niemal pewne, że jeszcze długo nie będzie powszechnie używana, a znaczna większość urządzeń będzie korzystała z niższej mocy ładowania, w zakresie poniżej 100 W.Xiaomi zaprezentowało właśnie zasilacz, łączący rozsądek z dostateczną mocą - Mi 67 W SonicCharge, który idealnie wpasowuje się w obecne standardy. Akcesorium było dostępne wcześniej na rynku chińskim, jednak teraz doczekaliśmy się edycji z europejską wtyczką.Ładowarka obsługuje standard Qualcomm Quick Charge 3.0 i możemy przy jej pomocy uzupełnić energię w każdym rodzaju urządzenia mobilnego: od opaski po laptopa. Do dyspozycji mamy jedno wejście USB typu A, a w zestawie sprzedażowym znajdziemy kabel USB typu A - USB typu C.