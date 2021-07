Źle wpiął HDMI. Gracz po 4 latach odkrył, że korzysta z integry, a nie grafiki GeForce

To że coś działa, nie znaczy jeszcze, że jest dobrze podłączone - przynajmniej wideo z PC

Nvidia GeForce GTX 1050 Ti po latach zamiast zintegrowanego AMD Radeona RX Vega 11

Zakładam, że każdy użytkownik komputera stacjonarnego, który zamierza grać na swoim sprzęcie i specjalnie kupuje do tego dedykowaną kartę graficzną GeForce lub Radeon, będzie chciał właśnie na niej uruchamiać najróżniejsze produkcje, a nie na zintegrowanym modelu. Internauta znany na Reddicie pod pseudonimem Alternative_Essay880 miał taki sam plan, ale po drodze coś nie wyszło.W wyniku niefortunnego złego podłączenia kabla HDMI do płyty głównej zamiast dedykowanego GPU, od 2017 roku wciąż korzystał ze zintegrowanej jednostki nawet w grach. A specjalnie kupił GeForce GTX 1050 Ti. O swoim błędzie w podłączaniu okablowania dowiedział się przez przypadek. Przeczytał post innego użytkownika, w którym ten żalił się na znacznie niższą wydajność maszyny po ponownym podłączeniu jej przez rodziców. Zaintrygowany wiadomością, sprawdził czy sam nie ma może podobnej sytuacji.Cóż, u niego nie był to przypadek w trakcie użytkowania po dłuższym czasie, a permanentny stan od początku zaraz po kupnie komputera. PC co prawda był nabyty w 2017 roku, ale granie rozpoczęło się w 2018. Alternative_Essay880 nie spodziewał się wysokiej wydajności po GTX 1050 Ti i grał głównie w mniej wymagające tytuły czy te nieco bardziej zaawansowane w najniższych ustawieniach oprawy wideo, więc uznał, że tak powinny działać na wspominanej grafice Nvidii. Nawet porównał swoją sytuację do przypadku, w którym po zaopatrzeniu się w monitor 144 Hz, wciąż omyłkowo używałoby się tylko trybu 60 Hz.Po tak długim czasie Alternative_Essay880 może jednak paradoksalnie czuć się wygranym. W końcu w momencie, kiedy nawet starsze mało wydajne czy używane karty graficzne kosztuję krocie, bez wydawania żadnych pieniędzy niespodziewanie zyskał "zagubionego" GeForce GTX 1050 Ti. Przesiadka z Radeona RX Vega 11 zintegrowanego w procesorze AMD Ryzen 5 2400G była na pewno ogromnym zaskoczeniem. Jednak internauta o dziwo nie widzi na oko diametralnej różnicy w działaniu gier.Źródło: gamestar de reddit / Foto tytułowe: Pixabay