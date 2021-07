Przenośny Xbox Series S jak laptop - projekt xScreen. Uniezależnij się od telewizora

Dołącz ekran z głośnikami do Microsoft Xbox Series S i otrzymaj laptopo-konsolę

Chcesz mieć swój xScreen dla Xboxa Series S? Zamów na Kickstarterze i wyczekuj paczki w styczniu

Do konsoli czy stacjonarnego komputera potrzebujemy jakiegoś monitora lub telewizora. Co prawda jako PC może służyć też laptop lub all-in-one i wtedy nie mamy tego problemu, ale konsole z wbudowanymi ekranami, to zupełnie inne mniej wydajne modele mobilne. W końcu przecież nie ma Xboxa Series czy PlayStation 5 z głośnikami i matrycą, prawda?Tak, ale australijski UPspec Gaming stworzył specjalne nakładki na tył konsoli Xbox Series S, które przekształcą sprzęt w coś na kształt konsolowego laptopa czy stacjonarnego all-in-one. Podłączając przystawkę xScreen zyskujemy obraz i dźwięk. Nie potrzeba żadnych dodatkowych kabli HDMI czy zasilania ani przeróbek konsoli. Projekt został pomyślany w taki sposób, aby był zaczepiany na tylnej ściance Xbox Series S i korzystał wyłącznie z jednego przewodu zasilającego, który zaopatruje w energię zarówno xScreen jak i samego Xboxa, a sygnał audio-wideo przenoszony był bezpośrednio na złącza przystawki.Wystarczy doczepić z tyłu xScreen i zabezpieczyć dwoma wkręcanymi elementami po bokach, dołączyć zasilanie. Nawet nie musimy ściągać przystawki do transportu, bo ekran składa się podobnie jak w laptopie. Urządzenie waży 695 g i mierzy 295 x 191 x 73 mm. Wielkość ekranu jest ograniczona rozmiarami samej konsoli Microsoft Xbox Series S, więc przekątna wynosi 11,6 cala. Dużo większa matryca wykraczała by poza obrys Xboxa. Obraz ma rozdzielczość full HD i zastosowano odświeżanie 60 Hz. Dodano też głośniki stereo i przyciski od głośności, jasności i innych ustawień ekranu. W pewnym sensie dostajemy coś na kształt konsoli-laptopa, ale bez wbudowanej baterii.Zależnie od tego, który wariant obniżki będzie dostępny, za xScreen zapłacimy wspierając kampanię croudfundingową minimum 259 dolarów australijskich (około 743 złote). Twórcy zapowiadają, że finalna cena detaliczna już po partii dostępnej poprzez zbiórkę na Kickstarterze (dostępną), ma wynieść mniej więcej 169 euro (około 770 złotych). Obecnie xScreen ma na liczniku już 330 tysięcy złotych, ale zostały 24 dni głównej kampanii, więc kwota na pewno jeszcze mocno podskoczy. Wysyłki (także do Polski) sztuk zakupiony na Kickstarterze będą miały miejsce w styczniu 2022 roku.Źródło i foto: UPspec Gaming @ Kickstarter