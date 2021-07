Odkurzacz Alfawise spłonął i zniszczył dom Polakowi. Sprzedawca umywa ręce

Film i zdjęcia pokazują ogrom strat.

Samozapłon odkurzacza Alfawise V8S PRO

Wielokrotne już poruszaliśmy na łamach naszego serwisu temat związany z pozostawianiem urządzeń podpiętych do ładowania w nocy lub pod nieobecność domowników. Przestrogą przed takim zachowaniem niechaj będzie 17-latka poparzona w nocy przez ładowarkę do iPhone'a lub historia wybuchu w bloku w Warszawie, w wyniku którego eksplodująca hulajnoga zniszczyła elewację budynku . Kolejnej zatrważającej historii dostarczył użytkownik serwisu Pepper.pl o pseudonimie pkolet.Pkolet opisuje historię swojego 2-letniego robota sprzątającego(niezwykle popularny model), który pod jego weekendową nieobecność w domu postanowił spłonąć. Tak, stał w stacji ładującej, czyli tam, gdzie stacjonują wszystkie roboty sprzątające w przerwie między jednym a drugim sprzątaniem. Internauta zastał taki widok:Straty w domu poszkodowany szacuje na "grubo ponad 100 000 złotych". Pomieszczenia wymagają specjalistycznego czyszczenia w wyniku zabrudzenia ich cząsteczkami sadzy z płonącego plastiku i baterii litowo-jonowych znajdujących się w robocie.Rozżalony internauta mówi też o pozytywach: spalił się jedynie odkurzacz, domownicy pozbyli się masy nie potrzebnych rzeczy i nie będą musieli dłużej zwlekać z malowaniem…Sklep Gearbest na razie umywa ręce od sprawy. Niestety, elektronika czasem ulega awariom, a takie przypadki nie są odosobnione. Miło by było jednak, gdyby sprzedawca zdobył się na jakiś gest handlowy i zaproponował przynajmniej zwrot pieniędzy.Uważajcie.Źródło: Pepper