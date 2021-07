Elektronika od Baseus od dziś w sklepach Biedronka

Zobacz pełną ofertę.

Akcesoria Baseus w Biedronce

Jeśli nie odwiedzałeś dziś jeszcze okolicznego sklepu Biedronka, warto to zrobić. Przez kilka następnych dni lub do wyprzedania zapasów (co raczej nastąpi prędzej) sprzedawane tam będą bowiem produkty cenionej marki Baseus. Mowa o rozsądnie wycenionych praktycznych akcesoriach i gadżetach elektronicznych. Jakie produkty Baseus można kupić w Biedronce?Przede wszystkim, na sklepowe półki trafią różnorakie przewody - Lightning do iPhone'a, USB-C oraz micro USB, w kilku wariantach długości. Co ważne, okablowanie marki Baseus wspiera szybkie ładowanie, a zastosowane w nim wtyki są naprawdę trwałe. Wśród nich znajdziecie też kable z końcówkami magnetycznymi, które łatwo da się wymieniać. Każdy z nich ma długość 100 cm i wspiera funkcję szybkiego ładowania. Z myślą osobach korzystających z różnych urządzeń do oferty wprowadzono kabel zwijany 3w1 z różnymi końcówkami.Marka Baseus ma w swojej ofercie w Biedronce również podstawki pod telefon z ładowarką bezprzewodową Qi z 2 cewkami, wykonane z tworzywa ABS i metalu. Warto podkreślić, że ładowarka działa z telefonami, które mają funkcję ładowania bezprzewodowego QI lub posiadającymi specjalne etui. Urządzenie wyposażone jest w metalową podstawkę mocowaną za pomocą magnesu, która umożliwia ładowanie w pozycji pionowej.Kolejnym ciekawym akcesorium jest uchwyt grawitacyjny z ładowaniem indukcyjnym do samochodu. Uchwyt Baseus sprzedawany w Biedronce może być zamocowany na kratce wentylacyjnej i jest przeznaczony dla smartfonów o szerokości od 63 do 88 mm.Wreszcie, w sklepach pojawią się też powerbanki Baseus. Już od dziś dostępny jest powerbank o pojemności 20 000 mAh. Ma on 3 wyjścia: USB-A (5 A), USB-A (5 A) i USB-C (3 A). Atutami produktu są wyświetlacz LED i wysuwana pętelka do telefonu. Do wyboru warianty w kolorze czarnym ze srebrnymi elementami lub białym ze złotymi.Źródło: inf. prasowa