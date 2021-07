Premiera vivo V21 5G. Seria V ze stabilizowanym aparatem selfie w końcu w Polsce

Premierowy pokaz vivo V21 5G / Foto: vivo

Smukła bryła pełna kolorów z szybkim 5G i procesorem MediaTek Dimensity 800U

To nie znaczy, że zapomniano o głównym tylnym aparacie, wręcz przeciwnie. Jego 64 mpx matryca także obsługująca OIS jest wspierana przez zestaw pomocniczych aparatów. Takie rozwiązanie jest obecnie bardzo popularne u różnych producentów. Możemy znaleźć osobne moduły np. do ultra szerokiego kąta ujęcia czy makro. Jak czytamy w komunikacie prasowym - "Smartfon posiada kreatywne dodatki programowe, takie jak opcja Dual-View, która pozwala nagrywać filmy z obu stron smartfona, zaawansowana sztuczna inteligencja do poprawy rysów twarzy oraz funkcja podwójnej ekspozycji, która pozwala użytkownikom zabłysnąć kreatywnością."Telefon vivo V21 5G charakteryzuje się całkiem eleganckim designem z antyodblaskowym szkłem o kolorach inspirowanych naturą. Do wyboru Sunset Dazzle i Dusk Blue. Jego bryła nie jest gruba, ma tylko 7,29 - 7,39 mm, a waga wynosi około 175 - 177 g (minimalne różnice zależne od wersji kolorystycznej). Warto wspomnieć o ekranie E3 AMOLED FullView o podwyższonym względem standardu odświeżaniu na poziomie 90 Hz. Co ważne, można skorzystać z ochrony oczu przed niebieską składową światła.