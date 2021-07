Dlaczego ceny laptopów rosną, skoro karty graficzne tanieją?

Powodów jest kilka.



Laptopy właśnie zaczęły drożeć, co stoi niejako w sprzeczności do doniesień o taniejących kartach graficznych. Niższe ceny układów graficznych, spadające w efekcie problemów z legalnym wydobyciem kryptowalut w Chinach, to tylko jeden z wielu czynników wpływających na ceny notebooków. O powodach wzrostów cen tych urządzeń mówi Tomasz Jarka, CEO Hyperbook.



Dlaczego laptopy drożeją?

Wszystko drożeje z roku na rok i efektem tego jest wysoka w ostatnim czasie inflacja, podsycona pandemią i polityką socjalną. Ceny większości podzespołów komputerowych wzrosły, ale podrożały także ceny elektroniki. Sytuacja półprzewodników jest fatalna, co odbija się też na rynku motoryzacyjnym - u niektórych marek na nowy samochód trzeba czekać do nowego roku. Co się dzieje z cenami laptopów?



Do tej pory rynek laptopów wydawał się być odporny na zmiany. Nowy sprzęt można było z łatwością zamówić i otrzymać w przeciągu kilku dni, czasem tygodni. Ceny nie szokowały i laptop z kartą graficzną RTX 3000 był doskonałą alternatywą dla ulepszenia desktopa o nową kartę graficzną - ich ceny osiągały w końcu zawrotny poziom. Niestety, pandemiczna klątwa dotknęła także ten segment. Nowe modele laptopów wyposażone w najtańsze karty RTX 3050 i RTX 3050 Ti kosztują więcej niż się spodziewano. Podczas gdy prognozowano ceny w okolicy 3-3,5 tysiąca złotych, nowości kosztowały będą raczej 4-5 tys. złotych.



"Powodem zmiany cen są wzrosty cen matryc do laptopów, które na skutek pandemii oraz spopularyzowania pracy i nauki zdalnej stały się trudno dostępne. Dostawcy ekranów nie nadążali z produkcją i zaspokajaniem ogromnych potrzeb rynku. W ostatnim czasie pojawiły się również problemy z dostępnością ogniw do baterii. Firmy, które zajmują się ich produkcją, muszą zaspokoić rosnący popyt na auta elektryczne i hybrydowe, których niezbędnym składnikiem są właśnie akumulatory magazynujące energię" - informuje Tomasz Jarka, CEO Hyperbook.



