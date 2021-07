15 gadżetów z AliExpress kuszących niskimi cenami

Gadżety z Chin w niskiej cenie.

Co warto kupić na AliExpress? Pośród milionów produktów każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie, jednakże nie będą to poszukiwania łatwe. Specjalnie dla Was co tydzień przeszukujemy chińską platformę sprzedażową pod kątem znalezienie na niej jak największej liczby interesujących produktów w kuszących cenach. Jeśli w poniższym zestawieniu nie znalazłeś niczego dla siebie, na dole wpisu znajdziesz aż 67 wcześniejszych zestawień.

Nawilżacz powietrza to tani sposób na poprawę samopoczucia osób przebywających w pomieszczeniu, w którym pracuje ten gadżet. Dodatkowo pełni on rolę dyfuzora olejków zapachowych oraz ładnej lampki nocnej.

Ten nietypowy gadżet łączy funkcje przenośnego czajnika bezprzewodowego oraz termosu. Za pomocą jednego kliknięcia przycisku i wbudowanego akumulatora jest w stanie pogrzać do 400 mililitrów znajdującej się w nim cieczy do wysokiej temperatury i cieszyć się ciepłym napojem.

A może konwencjonalna ładowarka do samochodu? Być może jeszcze jej nie masz, być może korzystasz z przestarzałego i bardzo wolno ładującego akcesorium. Polecamy niedrogą ładowarkę Baseus ze złączami USB-A i USB-C - to ostatnie jest kompatybilne chociażby z najnowszymi flagowcami Samsunga.

To praktyczne urządzenie może pełnić rolę nowoczesnego kranu lub dozownika wody. Wystarczy kliknąć jeden z przycisków, aby rozpocząć proces dystrybucji wody. To sprzęt stworzony głównie z myślą o dużych baniakach z wodą.

Osoby chcące unowocześnić swój dom lubują się we wszelkiego rodzaju smart-gadżetach. Jednym z podstawowych jest czujnik temperatury i wilgotności powietrza. Można go umieścić w dowolnym miejscu mieszkania i otrzymywać odczyty wprost na swój smartfon. Ten od Xiaomi działa doskonale z apką Mi Home oraz Apple HomeKit.

Taśmy LED to prosta metoda na rozświetlenie dowolnego miejsca w mieszkaniu. Polecam stosować je za telewizorem i przy biurku komputerowym, ale zachęcam do bycia kreatywnym. Cena jest na tyle niska, by takiego zakupu dokonać w ciemno. Do wyboru długości od 1 do 4 metrów.

Cena:

14. Antypoślizgowe skarpety - zestaw 5 par