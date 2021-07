Przemytnik z 256 procesorami Intel owiniętymi wkoło ciała zatrzymany przez policję

Kryzys dostaw trwa.

Przemytnicy na granicy Chin z Hongkongiem

Problemy z dostawami układów na światowych rynkach prowadzą do różnego rodzaju patologii. Zawyżanie cen przez spekulantów, czy też masowe wykupywanie dostępnych urządzeń ze sklepów internetowych to rzecz niemalże powszechnie opisywana. Mało mówi się natomiast o... przemycie. Na całym świecie działa masa osób nielegalnie próbujących przewieźć przez granicę cenny towar. Kilku z nich złapano na przestrzeni ostatnich dni na Moście Hongkong-Zhuhai-Makau, będącym pomostem łączącym Hongkong z Chinami.W jednym z przypadków Departament Celny Hongkongu (HKPC) zatrzymał 16 czerwca dwóch kierowców przekraczających most graniczny Hongkong-Zhuhai-Makao. Kierowca i jego towarzysz zachowywali się podejrzanie i wkrótce okazało się, że nie bez przyczyny. Obaj próbowali przemycić przez granicę łącznie 256 procesorów Intel Core i7-10700 i Core i9-10900K, mocując procesory do swojego ciała folią spożywczą, podaje HKPC.