W Biedronce odbierzesz paczki Poczty Polskiej. Furtka do otwarcia sklepów w niedzielę?

To by było coś.

Biedronka i Poczta Polska zacieśniają współpracę

"Poczta Polska już teraz posiada największą sieć click & collect w Polsce. Wraz z partnerami oferujemy klientom ponad 15 tysięcy punktów odbioru, a w ciągu dwóch lat chcemy rozszerzyć sieć do 20 tys. Naszym celem strategicznym jest pozycja lidera na rynku kurierskim, który rozwija się dzięki handlowi internetowemu. Zależy nam na zapewnieniu klientom e-sklepów dogodnych form odbioru zakupów, dzięki współpracy z dużymi i znanymi sieciami handlowymi, do których bez wątpienia należą markety Biedronka"

Od mniej więcej dwóch lat klienci Poczty Polskiej mogą odbierać swoje przesyłki z automatów paczkowych usytuowanych w sklepach sieci Biedronka. Jeśli nie byliście tego świadomi, nie miejcie sobie za złe - niewielu miało. Dla większości Polaków synonimem automatów pocztowych są Paczkomaty InPostu i nie zanosi się na to, aby cokolwiek w najbliższej przyszłości miało się zmienić. Poczta Polska stara się jednak zachęcić Polaków do korzystania ze swoich usług, rozszerzając współpracę ze znaną spółką.Poczta Polska wraz z Jeronimo Martins Polska S.A., podjęły decyzję o testowym poszerzeniu dotychczasowej współpracy. Od teraz odbiór przesyłek będzie możliwy bezpośrednio w sklepach Biedronka przy okazji dotychczasowych zakupów. Pilotaż realizowany jest z udziałem partnera technologicznego PointPack. Jak wpłynie to na wydłużenie czasu w kolejkach w sklepach? Trudno powiedzieć.– mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.Najistotniejszym jest tu fakt, że nowa umowa pozwoli sklepom Biedronka być otwartym w niedzielę. Nie wiadomo jeszcze czy sieć skorzysta z tej możliwości, ale jest to chyba zbyt kusząca z perspektywy zysków opcja, aby z niej zrezygnować.Mapa sieci punktów odbioru Poczty Polskiej dostępna pod tym adresem Źródło: Poczta Polska