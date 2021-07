Ceny kart graficznych spadają na łeb na szyję

Nareszcie.

Kiedy karty graficzne będą tańsze?

W połowie czerwca Jan przekazywał Wam dobre informacje na temat spadających cen kart graficznych . Miło jest mi poinformować, że w lipcu trend ten się utrzymuje, a GPU tanieją drugi miesiąc pod rząd. Co więcej, zjawisko to da się zaobserwować nie tylko w Chinach, gdzie od ponad tygodnia trwa wielka wyprzedaż kart graficznych z koparek. Ceny GPU maleją także w Europie - między innymi u naszych zachodnich sąsiadów.Już są i wygląda na to, że ich ceny coraz szybciej zbliżają się do MSRP, czyli ceny premierowej, sugerowanej przez producenta. Niemiecka strona 3DCenter w czerwcu informowała, że średnia cena kart z serii RTX 3000 w Niemczech spadła już z wartości trzykrotnie przekraczającej sugerowane ceny detaliczne do prawie dwukrotnej. Karty AMD Radeon RX 6000 potaniały ze 114% powyżej sugerowanej ceny detalicznej na początku maja do 81%. W tym miesiącu odnotowano kolejne spadki cen produktów obu firm - niektóre można nabyć "zaledwie" 53% powyżej sugerowanej ceny detalicznej.