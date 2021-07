Vidlok Business Webcam W91 - nowa biznesowa kamera internetowa 1080p FHD z redukcją szumów

Urządzenie All-in-one.

Biznesowa kamera All-in-one

Popularność pracy zdalnej w dobie pandemii sprawiała, że kamery internetowe stały się produktem pierwszej potrzeby. Urządzenia tego typu są niezastąpione podczas kontaktu z najbliższymi oraz oczywiście w biznesie.Niestety, kamery montowane fabrycznie w laptopach czy monitorach nie grzeszą jakością. Obraz zazwyczaj charakteryzuje się niską rozdzielczością, słabą szczegółowością i kiepskimi kolorami. Jak temu zaradzić? Warto sięgnąć po dedykowane rozwiązania biznesowe, jak Vidlok Business Webcam W91.Nowa kamera Vidlok Business Webcam W91 to prawdziwy kombajn do konferencji wideo z funkcjami, które ciężko znaleźć u konkurencji.Kamera marki Vidlok to nie tylko rozwiązanie z zakresu rejestrowania wideo, ale i audio. Producent zaimplementował podwójny mikrofon oraz technologię redukcji szumów otoczenia, aby jakość przekazywanego głosu była najwyższej jakości. Na pokładzie znajdziemy też wbudowany głośnik.Ważny aspektem jest również wygoda użytkowania. Model W91 wyposażono w obrotowy zawias 360 stopni więc osadzenie kamery w wygodnej pozycji nie będzie stanowiło problemu.Dzięki obiektywowi 4,6 mm i matrycy o rozdzielczości 1080p, jakość wideo powinna zadowolić nawet wymagających użytkowników. Kamera rejestruje szeroki kadr 90 stopni więc można używać jej nawet podczas konferencji obejmującej większą ilość uczestników.Całość ma kompaktowe wymiary, urządzenie waży 135 gramów. Zasilanie odbywa się za pomocą interfejsu USB więc nie jest wymagany dodatkowy adapter.Vidlok Business Webcam W91 to urządzenie All-in-one, które sprawdzi się w biznesie oraz zastosowaniach domowych. Cena urządzenia zostanie ogłoszona wkrótce. Więcej informacji znajdziecie na stronie producenta oraz na Facebooku Źródło: VIDLOK