Imilab W12 - nadchodzi nowy, tani smartwatch, który zaskakuje możliwościami

Duży ekran to nie jedyna jego zaleta.

Zdrowie i sport na pierwszym miejscu

Gdzie kupić Imilab Smart Watch W12?

Na pokładzie znajdziemy baterię o pojemności 330 mAh i co ważne, ładowanie odbywa się za pomocą magnetycznego slotu. Według producenta, urządzenie pozwala nawet na 30 dni pracy na jednym ładowaniu. To naprawdę dobry wynik.W12 ma smukłą metalową obudowę o grubości zaledwie 10,8 mm więc noszenie zegarka na nadgarstku powinno być wyjątkowo komfortowe.Jak przystało na wysokiej klasy smartwatch, urządzenie potrafi monitorować tętno 24 godziny na dobę, a nawet mierzyć saturację krwi. Dzięki ten funkcjom, jesteśmy w stanie nieustannie monitorować nasz organizm i reagować na nieprawidłowości.Imilab W12 oferuje łącznie, które można dostosować do własnych preferencji. Podczas aktywności można śledzić postępy, a także wygodnie przeglądać osiągnięte wyniki.Dostępne tryby sportowe: bieganie, spacer, jazda na rowerze, wspinaczka, gimnastyka, rower spinningowy, joga, badminton, tenis stołowy, robienie przysiadów, skakanie na skakance czy pływanie łódką.W urządzeniu nie zabrakło oczywiście niezwykle ważnych funkcji związanych z powiadomieniami. Zegarek łączymy ze smartfonem za pomocą Bluetooth 5.0, co zapewnia bezpieczne i stabilne połączenie.Na ekranie zegarka możemy odbierać powiadomienia o przychodzących połączeniach telefonicznych, wiadomościach SMS, mailach, czy informacje z sieci społecznościowych.Imilab Smart Watch W12 wkrótce trafi do sprzedaży, a jego cena z pewnością będzie atrakcyjna. Warto śledzić platformy handlowe oraz serwisy technologiczne. Gdy tylko zegarek trafi do sprzedaży, poinformujemy Was o tym.