Czekałeś na procesor Apple M2? No to mamy złe wieści

Będziecie musieli się wstrzymać.





Apple M2 dopiero w 2022 roku?





fot. Evan Gebhart - Unsplash

Wiele osób, w tym ja, czeka na oficjalną premierę układu M2 - następcę bardzo udanego procesora M1 od Apple. Wiele plotek oraz przecieków mówiło o tym, iż sama konstrukcja pojawi się na rynku jeszcze w 2021 roku, wraz z nową wersją MacBooka Air. Okazuje się, że niestety trzeba będzie poczekać.Nowa (i tym razem kolorowa) wersja MacBooka Air ma oficjalnie zadebiutować w połowie 2022 roku. Osoby czekające na mocniejszy procesor od Apple zapewne doczekają się układu M1X, który jeszcze w tym roku trafi do komputerów przenośnych z serii Pro.We wpisie na Twitterze opublikowanym przez DylanDkt czytamy, iż MacBook Air, który zadebiutuje w odświeżonej wersji w 2022 roku będzie wyposażony w procesor Apple M2 - układ M1X będzie bowiem zarezerwowany dla urządzeń z serii Pro. Warto pamiętać, aby tę informację brać z przymrużeniem oka, jednak DylanDkt poprawnie poinformował o układzie M1 w iPadzie Pro, na chwilę przed premierą tabletu amerykańskiego producenta.Można więc założyć, że ta osoba ma własne, sprawdzone źródła znajdujące się blisko Apple.Oprócz samego procesora M2 to także nie pierwszy raz, kiedy słyszymy o tym, iż MacBook Air doczeka się zupełnie nowych wersji kolorystycznych.Inne szczegóły dotyczące specyfikacji oraz możliwości nowego MacBooka Air pozostają na ten moment nieznane. Nie ma się co dziwić, do premiery sprzętu zostało naprawdę sporo czasu, a Apple mocno skupia się na tym, aby tajemnice firmy nie przedostały się na zewnątrz. Ostatnio pisaliśmy dla Was o tym, iż gigant z Cupertino wykorzystuje specjalny sposób na to, aby kontrolować swoich pracowników przed wynoszeniem poufnych informacji z firmy.Bardzo możliwe, że MacBook Air, który pojawi się w 2022 roku będzie korzystał z tych samych wariantów kolorystycznych co zaprezentowane jakiś czas temu komputery iMac.Źródło: Twitter / fot. Ali Mahmoudi - Unsplash