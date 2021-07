MSI Katana może wszystko. Gamingowy laptop jako narzędzie pracy? Jasne!

Sprzęt do rozrywki i pracy.



Laptopy gamingowe z roku na rok wyrastają na urządzenia coraz to bardziej wszechstronne. Niegdyś postrzegane jako nieporęczne, ciężkie i niezbyt dobrze chłodzone dziś są komputerami przypominającymi coraz częściej smukłe rozwiązania tworzone z myślą o biznesie.



Jakiś czas temu wybór uniwersalnego laptopa do szerokiego spektrum zastosowań był dość trudny i wiązał się z wieloma kompromisami. Dziś można "mieć ciastko i zjeść ciastko", stawiając na sprzęt do gier. Wystarczy wybrać odpowiedni model, który sprawdzi się w pracy, nauce i oczywiście podczas sesji z ulubionymi grami.



Mocna grafika i topowa wydajność

W czerwcu w Polsce pojawiły się





Laptop MSI Katana GF66-11UX



Nikogo chyba nie muszę przekonywać, że za sprawą kart graficznych NVIDIA RTX 30 notebooki gamingowe zaczęły radzić sobie wybornie z płynnym wyświetlaniem grafiki w grach. Nawet najbardziej atrakcyjnie wycenione modele z kartami GeForce RTX 3050 Ti działają doskonale w rozdzielczości Full HD, pozwalając w tytułach e-sportowych cieszyć się płynnością animacji na poziomie 144 klatek na sekundę, prezentowaną na matrycach IPS o częstotliwości odświeżania 144 Hz. Na wymagających czekają układy NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU, będące w stanie sprostać nawet z rozgrywką w rozdzielczości 4K po podłączeniu zewnętrznego monitora.



Notebooki są już praktycznie tak samo wydajne jak komputery stacjonarne i nikt nie patrzy na nie z przymrużeniem oka.





foto. MSI Laptopy gamingowe z roku na rok wyrastają na urządzenia coraz to bardziej wszechstronne. Niegdyś postrzegane jako nieporęczne, ciężkie i niezbyt dobrze chłodzone dziś są komputerami przypominającymi coraz częściej smukłe rozwiązania tworzone z myślą o biznesie.Jakiś czas temu wybór uniwersalnego laptopa do szerokiego spektrum zastosowań był dość trudny i wiązał się z wieloma kompromisami. Dziś można "mieć ciastko i zjeść ciastko", stawiając na sprzęt do gier. Wystarczy wybrać odpowiedni model, który sprawdzi się w pracy, nauce i oczywiście podczas sesji z ulubionymi grami.W czerwcu w Polsce pojawiły się nowe laptopy MSI z kartami GeForce RTX 30. Wśród wielu pokazanych modeli były także korzystne cenowo modele Katana GF76 oraz Katana GF66. Urządzenia stworzone we współpracy z Tsuyoshi Nagano, artystą znanym z niesamowitych dzieł sztuki tworzonych na potrzeby gier fabularnych RPG, jawią się jako laptopy, którym nie są straszne żadne wyzwania. Jest to zasługą nie tylko wydajnego GPU i procesorów Intel Core i5 i Core i7 11. generacji, ale też nieco głębszej filozofii.Nikogo chyba nie muszę przekonywać, że za sprawą kart graficznych NVIDIA RTX 30 notebooki gamingowe zaczęły radzić sobie wybornie z płynnym wyświetlaniem grafiki w grach. Nawet najbardziej atrakcyjnie wycenione modele z kartami GeForce RTX 3050 Ti działają doskonale w rozdzielczości Full HD, pozwalając w tytułach e-sportowych cieszyć się płynnością animacji na poziomie 144 klatek na sekundę, prezentowaną na matrycach IPS o częstotliwości odświeżania 144 Hz. Na wymagających czekają układy NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU, będące w stanie sprostać nawet z rozgrywką w rozdzielczości 4K po podłączeniu zewnętrznego monitora.Notebooki są już praktycznie tak samo wydajne jak komputery stacjonarne i nikt nie patrzy na nie z przymrużeniem oka.



MSI Katana GF76 i Katana GF66 są niemal bliźniaczo podobne, ale powstały po to, aby konsumenci mieli wybór. Jedni wolą bardziej kompaktową, klasyczną formę laptopa z ekranem o przekątnej 15,6 cala. Propozycją dla nich jest Katana GF66. Osoby pragnące wykorzystać laptopa gamingowego nie tylko do gier, ale także do pracy mogą być zainteresowane wariantem Katana GF76 z matrycą IPS o przekątnej 17,3 cala. Dlaczego? Są dwa mocne argumenty: większa przestrzeń robocza i "czytelniejszy" obraz. Ekran o przekątnej 17,3 cala stanowi optimum dla naprawdę wielu grup zawodowych.



MSI Katana GF76 i Katana GF66 są niemal bliźniaczo podobne, ale powstały po to, aby konsumenci mieli wybór. Jedni wolą bardziej kompaktową, klasyczną formę laptopa z ekranem o przekątnej 15,6 cala. Propozycją dla nich jest Katana GF66. Osoby pragnące wykorzystać laptopa gamingowego nie tylko do gier, ale także do pracy mogą być zainteresowane wariantem Katana GF76 z matrycą IPS o przekątnej 17,3 cala. Dlaczego? Są dwa mocne argumenty: większa przestrzeń robocza i "czytelniejszy" obraz. Ekran o przekątnej 17,3 cala stanowi optimum dla naprawdę wielu grup zawodowych.

Laptop MSI Katana GF66-11UX



Szybkie dyski SSD NVMe PCIe Gen 3 x4 o pojemności do 1 TB i nawet 32 GB RAM w połączeniu z wydajnymi procesorami Intel Core i7-11800H to wymarzone podzespoły dla architektów, grafików, fotografów oraz osób zajmujących się profesjonalną obróbką wideo. Wiele aplikacji wykorzystywanych w ich pracy zrobi świetny użytek z GPU NVIDIA, przyspieszającego tempo wielu obliczeń. Jak widać moc obliczeniową laptopa do gier da się ukierunkować na wiele sposobów.



Gdybym dziś rozpoczynał studia i miał wybierać laptopa, prawdopodobnie postawiłbym na któryś ze sprzętów dedykowanych graczom. Powodów dla takiej decyzji byłoby co najmniej kilka. Przede wszystkim, masa. Przykład MSI Katana GF66 pokazuje, że ta w przypadku gamingowego sprzętu nie musi być duża. MSI Katana GF66 waży zaledwie 2,2 kg. Wymiary? 359 x 259 x 24,9 milimetra. Kiedyś sprzęt o zbliżonych parametrach zamknięty byłby w dużo większej obudowie, co czyniłoby z niego nieporęcznego "klocka" w oczach studenta. Nowoczesne laptopy dla graczy to ekrany z ultracienkimi ramkami, zgrabne obudowy i przyzwoity czas pracy na baterii.



Klawiatury w laptopach projektowanych z myślą o graczach przypadną do gustu także osobom stawiającym wysoko na liście swoich priorytetów ergonomię działania. Wyraźnie zaznaczony skok, klawisze wyprofilowane do kształtu opuszków palców, wyraźne podświetlenie i należyte odstępy pomiędzy klawiszami uprzyjemniają użytkowanie sprzętu. To prawda, nic nie zastąpi dobrej klawiatury mechanicznej, natomiast ze świecą szukać mechanicznych przełączników w notebookach tak przystępnych cenowo jak MSI Katana GF76 i Katana GF66.





Laptop MSI Katana GF66-11UX



Szybkie dyski SSD NVMe PCIe Gen 3 x4 o pojemności do 1 TB i nawet 32 GB RAM w połączeniu z wydajnymi procesorami Intel Core i7-11800H to wymarzone podzespoły dla architektów, grafików, fotografów oraz osób zajmujących się profesjonalną obróbką wideo. Wiele aplikacji wykorzystywanych w ich pracy zrobi świetny użytek z GPU NVIDIA, przyspieszającego tempo wielu obliczeń. Jak widać moc obliczeniową laptopa do gier da się ukierunkować na wiele sposobów.Gdybym dziś rozpoczynał studia i miał wybierać laptopa, prawdopodobnie postawiłbym na któryś ze sprzętów dedykowanych graczom. Powodów dla takiej decyzji byłoby co najmniej kilka. Przede wszystkim, masa. Przykład MSI Katana GF66 pokazuje, że ta w przypadku gamingowego sprzętu nie musi być duża. MSI Katana GF66 waży zaledwie 2,2 kg. Wymiary? 359 x 259 x 24,9 milimetra. Kiedyś sprzęt o zbliżonych parametrach zamknięty byłby w dużo większej obudowie, co czyniłoby z niego nieporęcznego "klocka" w oczach studenta. Nowoczesne laptopy dla graczy to ekrany z ultracienkimi ramkami, zgrabne obudowy i przyzwoity czas pracy na baterii.Klawiatury w laptopach projektowanych z myślą o graczach przypadną do gustu także osobom stawiającym wysoko na liście swoich priorytetów ergonomię działania. Wyraźnie zaznaczony skok, klawisze wyprofilowane do kształtu opuszków palców, wyraźne podświetlenie i należyte odstępy pomiędzy klawiszami uprzyjemniają użytkowanie sprzętu. To prawda, nic nie zastąpi dobrej klawiatury mechanicznej, natomiast ze świecą szukać mechanicznych przełączników w notebookach tak przystępnych cenowo jak MSI Katana GF76 i Katana GF66.