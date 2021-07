OnePlus spróbuje swoich sił w tabletach. Tylko... po co?

Czy ktoś to kupi?





OnePlus przygotuje swój tablet?





fot. Mayer Maged - Unsplash

OnePlus przygotowuje się do prawdziwego rozszerzenia swojego portfolio. Firma w ostatnich latach bardzo mocno wyszła poza flagowe smartfony i wprowadziła na rynek także inne urządzenia. Najnowsze przecieki mówią o tym, iż chińska firma będzie chciała niebawem zaprezentować także swój pierwszy tablet z Androidem.Patrząc na to, jak dokładnie w tym segmencie rynku mobilnego radzi sobie iPad od Apple można się zastanawiać… czy takie posunięcie faktycznie ma sens?Nowe informacje dotyczące potencjalnego tabletu od OnePlus pochodzą bezpośrednio z EUIPO, czyli urzędu Unii Europejskiej zajmującego się własnością intelektualną. Na stronie EUIPO można znaleźć informacje na temat urządzenia OnePlus Pad - niestety nie dowiedzieliśmy się niczego więcej na jego temat. Samo wpisanie sprzętu na listę potencjalnie ujawnia, iż sprzęt mógłby być sprzedawany pod parasolem BBK Electronics - tego samego konglomeratu, do którego należy również między innymi Oppo.Szkoda, że na ten moment nie możemy dowiedzieć się, co dokładnie planuje OnePlus w kontekście swojego nowego tabletu oraz tego, czy finalnie faktycznie pojawi się on w sprzedaży. W ostatnich miesiącach kilka firm próbuje swoich sił w segmencie tabletów - wśród nich jest między innymi Samsung.Patrząc jednak na to, jak popularny jest iPad oraz tablety z jabłkiem w logo można wątpić, że urządzeniom z Androidem uda się odnieść większy sukces. Szczególnie, iż Apple co roku aktualizuje swoje tablety z niższej półki cenowej. Niektóre z nich można kupić obecnie za około 1599 złotych. Taka cena w połączeniu z oprogramowaniem skutecznie przekreśla szanse istnienia droższych tabletów z Androidem na sklepowych półkach.Nie pozostaje nam obecnie nic innego, jak tylko czekać i obserwować to, co będzie chciał zrobić OnePlus.Kupilibyście OnePlus Pad od chińskiego producenta, jeśli trafiłby do sklepów w dobrej cenie?Źródło: PhoneArena / fot. Jean Lucas Camilo - Unsplash