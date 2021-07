15 użytecznych gadżetów z AliExpress do 15 złotych

Tanio i dobrze.

1. Mini śrubokręt precyzyjny 8 w 1

Co kupić na AliExpress? Pomimo że AliExpress od 1 lipca dolicza VAT do cen produktów , zakupy w Chinach wciąż są opłacalne, a wiele gadżetów nadal da się otrzymać w sensownych pieniądzach. Sprawdziliśmy dla Was, co ciekawego da się kupić na popularnej platformie sprzedażowej w cenie do ok. 15 złotych.