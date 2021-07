Lenovo prezentuje nowe urządzenia ThinkPad i ThinkVision

Zatrzęsienie premier.

Firma Lenovo przedstawiła światu swoje nowości produktowe z linii ThinkPad i ThinkVision. Wśród nich znajdują się laptopy ThinkPad X1 Extreme Gen 4, ThinkPad L13 Gen 2 i L13 Yoga Gen 2, a także nowy monitor przenośny ThinkVision M15, monitor ThinkVision T24m-20 oraz kamera internetowa ThinkVision MC50.to flagowy notebook wyposażony w procesory do Intel Core i9 11. generacji z serii H vPro, dostępny z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX (do RTX 3080), nawet 64 GB pamięci RAM oraz maksymalnie dwoma dyskami SSD. Uwagę zwraca tu 16-calowy ekran edge-to-edge o rozdzielczości do 4K i z obsługą Dolby Vision. Wideorozmowy ułatwiają podwójny mikrofon z redukcją szumów, kamera internetowa Full HD oraz system głośników Dolby Atmos. Model X1 Extreme Gen 4 dysponuje opcjonalnym modemem 5G. Sprzęt waży zaledwie 1,81 kg.Lenovo wprowadza do polskich sklepów również laptopy, które wyposażone są w najnowsze procesory mobilne AMD Ryzen z serii 5000. ThinkPad L13 Gen 2 to tradycyjny laptop charakteryzujący się czasem pracy niemal 11 godzin na baterii. ThinkPad L13 Yoga Gen 2 to sprzęt z ekranem o przekątnej 13,3 cala i baterią pozwalającą na nieprzerwaną pracę do niemal 11 godzin. Opcjonalne pióro zostało zaprojektowane specjalnie do pracy na ekranie dotykowym i umożliwia ponoć jeszcze dokładniejsze pisanie, rysowanie, przewijanie i przesuwanie.Monitor przenośnyważy zaledwie 860 gramów i niemal podwaja przestrzeń roboczą laptopa za sprawą ekranu Full HD o przekątnej 15,6 cala. Dostępna funkcja przekazywania zasilania za pomocą jednego kabla USB typu C stanowi wygodne, a zarazem estetyczne rozwiązanie. Port USB-C pozwala podłączyć monitor nawet do kompatybilnego smartfona.to monitor o przekątnej ekranu 23,8 cala. Urządzenie to również stacja dokująca, która za pomocą jednego kabla USB typu C umożliwia przesyłanie danych, strumienia wideo/audio, sygnału Ethernet i mocy do 90 W. Urządzenie obsługuje również łączenie łańcuchowe wielu monitorów, a lustrzany przycisk zasilania może uruchomić kompatybilny komputer. Model ThinkVision T24m-20 zawiera oprogramowanie Lenovo Display Control Centre (ThinkColor), które wspomaga pracę w trybie wielozadaniowym i umożliwia dostosowanie zaawansowanych ustawień wyświetlacza w konfiguracjach jedno- lub wieloekranowych za pomocą prostego interfejsu typu point-and-click.Źródło: Lenovo