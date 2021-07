Qualcomm: jesteśmy gotowi konkurować z Apple M1

Firma chce zdominować rynek.





Qualcomm stworzy wydajne procesory dla laptopów





fot. Windows - Unsplash

Qualcomm to firma, która jest obecnie najbardziej znana z produkcji procesorów mobilnych z serii Snapdragon. Wygląda jednak na to, że w najbliższej przyszłości Amerykanie będą chcieli także agresywnie wejść w kolejny segment rynku - laptopy. W wywiadzie dla serwisu Reuters, dyrektor generalny Qualcomma Christiano Amon mówi, iż jego firma jest gotowa do tego, aby konkurować z Apple i procesorem M1. To tylko pokazuje, jak wysoko została ustawiona poprzeczka przez giganta z jabłkiem w logo.Qualcomm obecnie skupia się na produkcji układów, które zasilają wiele urządzeń z systemem Android. Firma inwestuje również we własne prototypy komputerów przenośnych - niedawno Amerykanie przejęli za 1,4 miliarda dolarów startup Nuvia, który ma im w tym pomóc.Na horyzoncie niebawem może pojawić się więc układ Snapdragon 7C, który będzie przeznaczony stricte do laptopów. Qualcomm potrzebuje tego typu rozwiązania, aby móc konkurować z układem Apple M1 wykorzystującym do działania rdzeniem ARM. Kluczową częścią nowego procesora Snapdragon 7C ma być pełna integracja modemu 5G - w tym akurat Amerykanie mają bardzo duże doświadczenie.Serwis Reuters donosi, iż Qualcomm może rozpocząć sprzedaż projektów oraz układów opartych na Nuvia już w 2022 roku. Zanim zobaczymy je na rynku komercyjnym może jednak upłynąć kolejne 12 miesięcy. Oznacza to, że pierwsze laptopy ze Snapdragonem pod maską pojawiłyby się w sprzedaży w okolicach 2023 roku. Obecnie Amerykanie koncentrują się tylko i wyłącznie na rynku sprzętów przenośnych. Bardzo możliwe, że w przyszłości procesory Snapdragon zawitają również w centrach danych.Nowe ambicje Qualcomma niemalże na pewno zwrócą na siebie uwagę konkurencji. Obok takich zapowiedzi nie można przejść obojętnie.Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na pierwsze informacje dotyczące wydajności samego układu oraz jego realnych możliwości operacyjnych.Źródło: Reuters / fot. Andras Vas - Unsplash