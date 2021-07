Gdzie kupić PS5? Niedrogi zestaw PlayStation 5 dostępny w Media Expert

Sprzęt ponownie dostępny.

PlayStation 5 w Media Expert

Gdzie kupić PlayStation 5 w Polsce?

Jeżeli nie uda się Wam w Media Expert lub nie potrzebujecie tak bogatego zestawu, warto sprawdzić ofertę popularnych sklepów z elektroniką:

Wygląda na to, że problemy z dostępnością konsoli PlayStation 5 w Polsce mamy już za sobą i wszyscy chętni mogą sięgnąć po sprzęt Sony. Problem w tym, że sklepy wciąż nie sprzedają samych konsol, a oferują je w zestawie z grami i akcesoriami. Nie trudno się domyślić, że w ten sposób "pompują" sobie sprzedaż wykorzystując spory popyt na PS5.Niedawno kolejna dostawa konsol zawitała do Media Expert. Podobnie jak poprzednio, sklep nie oferuje samych konsol więc kupujący muszą zadowolić się gotowymi zestawami.Najciekawiej wygląda zestaw za 2739 zł składający się z konsoli PlayStation 5 oraz gry Ratchet & Clank: Rift Apart, której standardowa cena wynosi 319 zł.W sklepie znajdziemy również inne zestawy, oto one:Więcej zestawów z Media Expert znajdziecie w tym miejscu