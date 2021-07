Tanie AGD w Lidlu. Lista produktów jest kusząca

Już w sobotę, 3 lipca.

Już od najbliższej soboty, 3 lipca 2021 roku, w sklepach Lidl w całej Polsce pojawią się interesujące urządzenia AGD w bardzo atrakcyjnych cenach. W ofercie zagoszczą m.in. kostkarka do lodów, gofrownica, urządzenie do wypieku donutów, parownica do ubrań i kilka innych gadżetów godnych uwagi. Rzućcie okiem na te, które są naszym zdaniem najciekawsze.

Urządzenie do robienia omletów 1000 W

Gofrownica bubble waffle 1000 W

Urządzenie do wypieku donutów 1000 W

Parownica do ubrań 1300 W

Basen stelażowy 366 x 84 cm

Źródło: Lidl PolskaPierwszy ze sprzętów przyniesie upragnioną ochłodę w upalne, letnie dni. Kostkarka do lodu o mocy 105 W jest w stanie przygotować 9 kostek lodu w ok. 8 minut. Atutami kostkarki są wbudowany zbiornik na wodę o pojemności aż ok. 1,8 litra oraz wyjmowany pojemnik na 800 gramów kostek lodu. Urządzenie wycenione na 379 złotych jest w stanie przygotować aż 11-12 kg lodu na przestrzeni 24 godzin. Jest niewielkie (24,7 x 29,3 x 34,9 cm) i prezentuje się ładnie.Źródło: Lidl PolskaLubisz robić omletu, a ta sztuka nie idzie Ci na patelni? Z odsieczą przychodzi ten oto gadżet o mocy 1000 W, dzięki któremu omlety przygotujesz w trymiga. Cena to 59,90 złotych.Źródło: Lidl PolskaA co powiesz na gofry? Gofrownica o wysokiej mocy sprawdzi się o wiele lepiej niż tzw. "toster/sandwitch" z nakładką. Gofrownica nie jest droga i kosztuje ok. 59,90 złotych.Źródło: Lidl PolskaPozostajemy przy słodkościach. Na 59,90 złotych w Lidlu wycenione zostało urządzenie do wypieku donutów. Można z niego korzystać także w dni inne niż tłusty czwartek - oni nawet tego nie sprawdzają!Źródło: Lidl PolskaParownica do ubrań umożliwia błyskawiczne wygładzanie ubrań. Tym gadżetem operuje się o wiele szybciej niż żelazkiem. W zestawie znalazło się miejsce także dla szczotki do wygładzania grubszych tkanin. Cena? 69,90 złotych.Źródło: Lidl PolskaŁatwy w montażu basen o pojemności 7480 litrów pomieści kilka osób jeśli masz ogródek, prawdopodobnie nie powinieneś przegapić tej okazji. Basen wykonano z materiału Duraplus, wzmocnionego poliestrowym rdzeniem siatkowym i dwiema warstwami PVC oraz antykorozyjnego metalowego stelażu. W zestawie: pompa filtrująca i łatka naprawcza. Cena: 499 złotych.Źródło: Lidl