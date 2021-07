Nadchodzi pierwszy smartfon z 20 GB pamięci RAM

ZTE materiały prasowe

Czy da się tyle wykorzystać?

Jakkolwiek imponująco to nie wygląda, 20 GB RAMu to raczej rozwiązanie przyszłościowe, niż potrzebne do czegokolwiek w tej chwili na smartfonie z Androidem. Biorąc pod uwagę wymagania większości aplikacji, nie jesteśmy w stanie użyć nawet jednej trzeciej podczas zwykłego użytkowania.Dla przykładu, aplikacje społecznościowe (np. Facebook czy Instagram) używają do działania maksymalnie 300 MB pamięci operacyjnej. Przeglądarki i aplikacje multimedialne używają do 500-600 MB, a zaawansowane gry do 2 GB. Dodając do tego minimum, które zabiera system, wychodzi, że 6 lub 8 GB RAM to wciąż więcej, niż jesteśmy w stanie spożytkować.Z drugiej strony, na rynku pojawiają się takie aplikacje jak 64-bitowa wersja przeglądarki Chrome , które do działania wymagają minimum 8 GB pamięci RAM. Choć jest to na razie wyjątek, można przypuszczać, że wkrótce tego typu przypadków będzie coraz więcej.Źródło: gizchina.com / fot. tyt. ZTE materiały prasowe