Słuchawki Sennheiser CX True Wireless. Autorski przetwornik i ponad doba z dala od gniazdka

Słuchawki Sennheiser CX True Wireless zostały przygotowane w czarnej i białej wersji kolorystycznej / Foto: Sennheiser

Co ważne, dzięki Sennheiser CX True Wireless możemy być naprawdę długo z dala od gniazdka sieciowego energii elektrycznej. Same słuchawki pozwalają na 9 godzin pracy, co już samo w sobie robi bardzo dobre wrażenie, ale wraz z uzupełnieniami z etui, czas ten wydłuża się do aż 27 godzin, czyli ponad doby. Co więcej, w celu oszczędzania prądu i zapewnienia lepszej wygody, CX True Wireless włączają się i wchodzą w tryb łączenia się z naszym smartfonem lub innym sprzętem zaraz po wyjęciu z etui, a kiedy odłożymy je do niego, same się wyłączają. Słuchawki Sennheiser CX True Wireless powinny być dostępne w polskich sklepach już w tym miesiącu w cenie katalogowej wynoszącej 589 złotych.Źródło i foto: Sennheiser