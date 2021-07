Wielka wyprzedaż kart graficznych. Tysiące kart zalewa rynek

Niestety, na razie nie europejski.

Wyprzedaż kart graficznych w Chinach

Kolejne posunięcia władz Chin sprawiają, że pętla na szyi właścicieli kopalni kryptowalut w tamtym rejonie zaciska się coraz bardziej. Rozprawianie się polityków z Państwa Środka z wydobyciem wirtualnych pieniędzy prowadzi do sporych wyprzedaży kart graficznych. Najnowsze układy z serii NVIDIA GeForce RTX 30, a także starsze GeForce RTX 20 i GTX 10 pojawiają się w sprzedaży ilościach hurtowych i naprawdę przystępnych cenach.Zrzut ekranu zamieszczony na tajwańskim forum PTT pokazuje, że górnicy w Chinach wyprzedają dużą liczbę kart graficznych NVIDIA i AMD. HKEPC donosi, że układy nie są sprzedawane w wygórowanych cenach. RTX 3070, którego trudno znaleźć poniżej 900 dolarów na eBayu, kosztuje 3120 HKD (dolar hongkoński), czyli około 400 dolarów. RTX 3060 Ti kosztuje około 309 USD, a RTX 3060 ~ 244 USD.Rzecz jasna z zakupem kart z koparek wiążą się pewne mankamenty: te są sprzedawane hurtowo i prawdopodobnie przez długi czas działały 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na pełnych obrotach. Czasem wystarczy wymiana pasty termoprzewodzącej i termopadów, innym razem niezbędna będzie wymiana całego układu chłodzenia, na czele z wentylatorami, których łożyska mogą z czasem nie wytrzymywać intensywnej, wielogodzinnej pracy bez przerwy.Doniesienia są kolejnym odzwierciedleniem zmniejszającego się popytu na karty graficzne w Chinach, w których ostatnio ich ceny gwałtownie spadły, w wyniku zakazania przez władze prowincji Syczuan wydobycia kryptowalut. Komitet chińskiej Rady Państwa pod przewodnictwem wicepremiera Liu He ogłosił wcześniej zamiar rozprawienia się z kryptowalutami, w ramach wysiłków zmierzających do ograniczenia ryzyka finansowego.Na diametralną zmianę sytuacji w Europie trzeba jeszcze poczekaćWidzimy coraz więcej oznak tego, że rynek kart graficznych w końcu zaczyna wracać do normy. Ceny najnowszych GPU NVIDIA i AMD spadają w Niemczech, podczas gdy dostępność urządzeń poprawia się. NVIDIA podobno zwiększy w tym miesiącu podaż kart GeForce RTX 3060. Średnia cena sprzedaży na eBayu kart Ampere/RDNA 2 spadła o 8% od maja do czerwca, podczas gdy średnia cena kart NVIDIA RTX 2000 spadła o 14%.Jeszcze trochę cierpliwości i może...Źródło: PTT