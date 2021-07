Kupujesz elektronikę z Chin? Od dziś jest drożej, sprawdzamy ceny

Stało się.

Popularne AliExpress przygotowało się do wdrożenia pakietu e-commerce, co oznacza, że podatek doliczany jest już na etapie finalizacji zamówienia. Klient płaci kwotę z podatkiem VAT (23%) i nie musi martwić się, że spotkają go dodatkowe opłaty, gdy przesyłka dotrze do kraju.Warto zauważyć, że na karcie produktu wciąż widnieją ceny netto (bez podatku VAT), dopiero po dodaniu go do koszyka, wyświetla się finalna cena z VAT.

Cena bez podatku na karcie produktu / foto. wł

Podatek VAT w koszyku / foto. wł

Banggood - zakupy nadal bez VAT

Tanie "Prezenty" wysyłane z Chin nadal bez podatku

Co ważne, podatek VAT naliczany jest do produktów wysyłanych zarówno z Chin, jak i europejskich magazynów. Oznacza, to że zdrożały praktycznie wszystkie produkty, a zakup smartfonów czy innej droższej elektroniki może być mniej opłacalny.Przykładowo, jeden ze sprzedawców oferuje smartfon(szybka dostawa z polskiego magazynu) w cenie $257.07 (ok. 980 zł). To samo urządzenie z oficjalnej polskiej dystrybucji kosztuje standardowo 1099 zł. Warto pamiętać, że dystrybutor często przecenia produkty Xiaomi więc zakup u chińskiego sprzedawcy może być mało korzystny.Oczywiście wiele tanich produktów nadal opłaca się kupować za pośrednictwem AliExpress. Dodatkowy podatek nie sprawił, że tanie gadżety mocno podrożały. Dodatkowym atutem jest zazwyczaj darmowa wysyłka i bardzo szeroki wybór asortymentu.Nie wszystkie platformy handlowe zareagowały tak szybko jak AliExpress. Przykładowo, w sklepienadal zrobimy zakupy bez podatku VAT. Kupujący nie powinni jednak popadać w optymizm. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że od 1 lipca dostawcy przesyłek zmodyfikują zasady zgłaszania do KAS przesyłek e-commerce, ale przede wszystkim Poczta Polska zinformatyzuje procesy po swojej stronie i będzie zgłaszać przesyłki elektronicznie do odprawy celnej z wykorzystaniem obsługiwanego przez KAS systemu AIS/e-COMMERCE.W praktyce oznacza to, że kupujący może ponieść większe koszty. Zapłaci bowiem podatek VAT oraz opłatę za odprawę celną.Media wskazują, że w nowych przepisach istnieje łatwa do wykorzystania luka. Okazuje się, że wyjątek stanowią wysyłane okazjonalnie w przesyłkach o wartości do 45 euro od osoby fizycznej do osoby fizycznej, pod warunkiem, że nie są to towary akcyzowe w ilościach przekraczających dozwolone przepisami.Możliwe, że niektórzy sprzedawcy postanowią wykorzystać nowe przepisy, aby obejść pakiet e-commerce. Dotyczy to jednak mniejszych platform, bo duzi gracze, jak AliExpress pobierają VAT już na etapie składania zamówienia.Źródło: wł. PP