Panasonic prezentuje bezprzewodowe słuchawki RZ-B100W z obsługą głosem

Słuchawki dokanałowe Panasonic RZ-B100W idealne na lato i użytkowanie na zewnątrz

Biorąc pod uwagę letnią porę i coraz częstsze przebywanie na świeżym powietrzu, Panasonic zaprezentował lekkie słuchawki bezprzewodowe idealne do użytkowania na zewnątrz. Nowy model RZ-B100W dokanałowych słuchawek, które podobno sprawdzą się także podczas uprawiania sportu, można z powodzeniem używać nawet podczas deszczu, co zapewnia stopień wodoodporności na poziomie IPX4.Parowanie słuchawek przez interfejs Bluetooth 5.0 rozpoczyna się już po ich wyjęciu z etui. Dodatkowo technologia dual connect pozwala na użytkowanie jednej ze słuchawek lub kompletnej pary. Samą jakość audio zapewnia zgodność z SBC/AAC czy podbijający dźwięk system XBS Extra Bass. Co ważne, słuchawki można obsługiwać za pomocą dotykowej powierzchni na obu modułach, tak jak będzie nam wygodniej. Oczywiście dochodzi do tego wspominane sterowanie głosem. Za pomocą komend możliwe jest robienie takich rzeczy, jak "przełączanie piosenek, dzwonienie, sprawdzanie prognozy pogody i wielu innych, nie wyciągając telefonu z kieszeni."