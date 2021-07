10 szokująco tanich gadżetów dla nowych użytkowników AliExpress

Promocje dla nowych klientów.

TANIUTKO4

1. Miernik konturu

2. Planer tygodniowy

3. Okulary Kingseven

Sklep AliExpress nieustannie przygotowuje nowe oferty by przyciągnąć do siebie nowych klientów. Dzisiaj mamy dla Was kolejną listę z ciekawymi gadżetami dla osób szykujących się do pierwszego zakupu na platformie.Przy robieniu zakupów przyda nam się kod. Jest to kod przeznaczony tylko i wyłącznie dla nowych klientów i przyznajeprzy zakupach na. Kupon ma bardzo długi okres ważności, gdyż będzie aktywny aż do 31 sierpnia.A teraz zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Pamiętajcie, że od 1 lipca do cen należy doliczyć podatek VAT (naliczany się automatycznie po dodaniu produktu do koszyka).Przydatny gadżet pozwalający na precyzyjne kopiowanie nieregularnych kształtów i kontur. Nadaje się do pomiaru pomiaru profili rur, ram, drzwi, itd. Miernik wykonano z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, o wysokiej wytrzymałości i trwałości.Miernik konturu (12, 14 lub 25 cm) dostępny za 14,18 zł - 28,25 zł ($3.58 - $10.16) (+23% VAT).Notatnik o wymiarach 21 x 14.5 cm. Dostępny w dwóch kolorach – niebieskim i różowym. Okładka wykonana jest z wodoodpornego materiału PVC, a dobrej jakości gruby papier zapobiega prześwitom.Planer tygodniowykupimy za 23,29 zł ($5.98) (+23% VAT).Stylowe okulary z drewnianymi oprawkami. Szkła z polaryzacją i filtrem UV.