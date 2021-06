Wzmacniacz sieci TP-Link RE315 z technologią OneMesh pomoże zwiększyć zasięg WiFi

Dwuzakresowe WiFi ac i jedna duża domowa sieć dzięki TP-Link OneMesh w RE315

Zamiast kupować zupełnie nowy mocniejszy router w celu poszerzenia zasięgu naszej domowej czy firmowej sieci, możemy też postawić na wzmacniacze wpinane bezpośrednio do ściennego gniazda prądu. Nowym przedstawicielem sprzętu tego typu w portfolio znanego z routerów i podobnych urządzeń TP-Linka, jest RE315.Charakteryzuje się bezprzewodową siecią ac, która w zakresie 2,4 GHz może oferować nawet do 300 Mb/s, a dla 5 GHz do 867 Mb/s. Niezły zasięg powinny zapewnić dwie zewnętrzne anteny. Dodatkowo wzmacniacz TP-Link RE315 wyposażono w gigabitowy port LAN RJ-45, który może pełnić dwie role. W podstawowym zastosowaniu, dzięki niemu podłączymy do sieci nasze urządzenia, które nie mają modułu WiFi, a jedynie przewodowy. Ewentualnie można spiąć nim wzmacniacz i router, dzięki czemu połączenie pomiędzy tymi dwoma punktami lokalnej sieci będzie idealne, a całość pasma bezprzewodowego pozostanie do dyspozycji naszych komputerów, smartfonów czy innych sprzętów WiFi.