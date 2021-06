Logitech G335 i G305. Nowy kolorowy zestaw słuchawkowy i mysz specjalnie dla graczy

Sprzęt nie musi być nudny w swoim wizualnym aspekcie. Oczywiście urządzenia dla graczy nie raz są naszpikowane podświetleniem, ale i tak najczęściej stawiają na standardową kolorystykę swoich obudów. Od lat jest coraz więcej akcesoriów w mniej standardowych kolorach, ale i tak przewagę mają tradycyjne. Logitech także wpisuje się w ten trend i prezentuje zestaw słuchawkowy G335 i mysz G305, które poza niezłymi właściwościami, mają także intrygującą miętową wersję kolorystyczną.Słuchawki Logitech G335 mogą pochwalić się naprawdę niewielką wagą wynoszącą tylko 240 g. Opierają się na podobnej konstrukcji, co wielokrotnie nagradzany bezprzewodowy zestaw G733, choć są bardziej smukłe i przewodowe. Wykorzystują popularny minijack 3,5 mm zgodny z większością najróżniejszych urządzeń. Jeszcze lepszą wygodę i różnorodność kolorystyczną mają zapewnić dwustronne dopasowane do głowy opaski, które można oddzielnie dokupić.

Nawet w czarnej i białej wersji zdecydowano się na dodatki w ciekawych niestandardowych kolorach / Foto: Logitech

Logitech prezentuje też miętową mysz G305 Lightspeed Wireless Gaming Mouse

Model Logitech G335 wyróżnia się też zabawnymi osłonami mikrofonów. To dodatkowa kwestia obok miętowego koloru (do wyboru także bardziej tradycyjne wersje czarne i białe, ale i te mają ciekawe kolorystyczne dodatki) czy pasków, która pomoże wyróżnić się i uzyskać ciekawy styl. W kwestii technikaliów, Logitech umieścił pokrętło głośności i możliwość wyciszenia mikrofonu wprost na zestawie w obrębie nausznika. Co ważne pod kątem rozgrywki online czy streamów, słuchawki Logitech G335 posiadają oficjalny certyfikat Discorda.Wraz z zestawem słuchawkowym, firma prezentuje też mysz Logitech G305 Lightspeed Wireless Gaming Mouse w nowym miętowym kolorze. Sprzęt nie jest dosłowną nowością, ale do tej pory nie można było go kupić w tak nietypowej edycji wizualnej, a jedynie w tradycyjnych barwach.