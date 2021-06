Snapdragon 888 Plus oficjalnie zaprezentowany. Co nowego?

Zmian jest zaskakująco niewiele.

AI kluczowe

Qualcomm chwali się, że najważniejszym ulepszeniem w Snapdragonie 888 Plus jest wzrost wydajności sztucznej inteligencji w module AI Engine. Względem poprzednika urosła ona podobno aż o 20 procent, co wyrażono w jednostkach TOPS (Tera Operations Per Second). Snapdragon 888 ma ich 26, a 888 Plus - 32.



Rozczarowaniem dla niektórych może być brak zmian w kwestii układu graficznego, którym niezmiennie jest Adreno 660. Z drugiej strony, wymienione GPU to ciągle najlepsze, co możemy obecnie dostać na rynku mobilnym.



Na razie nie wiemy, który smartfon jako pierwszy będzie wyposażony w Snapdragona 888 Plus, jednak bazując na przeciekach, może to być na przykład zbliżający się dużymi krokami Honor Magic 3. W niedalekiej przyszłości z tym chipsetem możemy też zobaczyć modele Motoroli, Vivo, Xiaomi i Asusa.



Na trwających obecnie targach MWC firma Qualcomm zaprezentowała chipset Snapdragon 888 Plus, który jest nieco ulepszoną wersją najszybszego mobilnego układu na rynku - Snapdragona 888 . Jak można się spodziewać, jednostka cechuje się jeszcze większym potencjałem, jednak trzeba zaznaczyć, że różnice względem odmiany bazowej są dosyć subtelne.Najistotniejszą modyfikacją jest zmiana taktowania rdzenia Kryo 680 Prime, które wzrosło z 2,84 GHz do 2,995 GHz. Reszta układu pozostała taka sama - mamy więc jeszcze trzy rdzenie ARM Cortex A78 o taktowaniu 2,4 GHz i cztery rdzenie ARM Cortex A55 o taktowaniu 1,8 GHz.Procesor jest ciągle wykonany w 5-nanometrowym procesie technologicznym, a za łączność odpowiada modem Snapdragon X60 5G, który może pochwalić się pobieraniem o prędkości do 7,5 Gbit/s i wysyłaniem do 3 Gbit/s. Chipset może obsłużyć aparat o matrycy do 200 MP i ekran o maksymalnej częstotliwości odświeżania równej 144 Hz.