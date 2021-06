OnePlus Nord 2 na przeciekach. Zaskakujący wygląd i mocna specyfikacja

Nord 2 może odmienić oblicze tej serii.

Benchmark potwierdza specyfikację

Dane techniczne pojawiające się w przeciekach zostały ostatnio potwierdzone przez aplikację AI Benchmark, w której bazie pojawił się Nord 2.



Tak jak wcześniej podawano, za wydajność urządzenia ma odpowiadać układ MediaTek Dimensity 1200, czyli procesor o maksymalnym taktowaniu 3 GHz, którego wydajność tylko nieznacznie odstaje od najlepszego na rynku Snapdragona 888. Pamięć RAM urządzenia ma być dostępna w dwóch wersjach (8 GB lub 12 GB) podobnie jak przestrzeń na pliki (128 GB lub 256 GB).





Akumulator o pojemności 4500 mAh ma być wyposażony w funkcję szybkiego ładowania (30 lub 65 W). Do robienia zdjęć posłuży aparat bazujący na sensorze Sony IMX766 z matrycą o rozdzielczości 50 MP, ultraszerokokątną kamerą 8 MP oraz dodatkowym sensorem 2 MP. Wyświetlacz zostanie wykonany w technologii Fluid AMOLED i będzie miał przekątną 6,43 cala oraz rozdzielczość Full HD. Maksymalna częstotliwość odświeżania to 90 Hz, a pod panelem zostanie schowany czytnik linii papilarnych.



Premiera drugiej generacji OnePlusa Nord 2 odbędzie się najprawdopodobniej już na początku lipca.



Wszystko wskazuje na to, że druga generacja najbardziej opłacalnego smartfona w portfolio OnePlusa może sporo namieszać. Do sieci trafiło niemal jednocześnie kilka przecieków, które ujawniają, że może to być model, który odbierze klientów najlepszym flagowcom.Jednym z głównych powodów potencjalnego sukcesu ma być wygląd urządzenia, który mocno przypomina flagowego OnePlusa 9. Jak widzimy na wizualizacji, smartfon będzie miał podobną wyspę z aparatami, wykończenie, a nawet kolorystykę. Ekran będzie otoczony bardzo cienkimi ramkami, a kamera do wideorozmów zostanie umieszczona na wyspie w lewym górnym rogu.Na dolnej krawędzi znajdziemy port USB typu C, tackę na karty SIM i głośnik. Co ciekawe, wygląda na to, że producent może nie zamontować tradycyjnego złącza słuchawkowego jak w CE 5G , bo model widoczny na przeciekach takiego nie posiada.