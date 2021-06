Polacy z PixelRace udowadniają, że iluzja nie jest domeną wyłącznie magików

Cuda nowoczesnej techniki.



Szybki w ostatnich latach rozwój technologii związanych z obliczeniami, do których wykorzystuje się karty graficzne otworzył zupełnie nowe możliwości przed niewielkimi firmami, a nawet... domowymi pecetami. Współcześnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby komputery wyposażone w karty graficzne RTX firmy NVIDIA radziły sobie na przykład ze śledzeniem promieni (ray tracing) w czasie rzeczywistym. To właśnie m.in. dzięki nim sztuka tworzenia skomplikowanych obrazów wideo przestała być domeną dużych studiów filmowych. Dowodzi tego polskie studio PixelRace.



Większe możliwości, niższe koszty

PixelRace to polskie studio, w którym tworzone są filmy reklamowe, teledyski i seriale, a wkrótce filmy fabularne. Studio PixelRace po raz pierwszy w Polsce zastosowało w swoich produkcjach technikę real time virtual production, polegającą na komputerowym generowaniu realistycznych plenerów i wnętrz w czasie rzeczywistym i w synchronizacji w fizyczną scenografią. Aktorskie sceny są realizowane z wykorzystaniem tzw. wirtualnych lokacji, wykorzystujących techniki z fotorealistycznych gier komputerowych. Całość korzysta ze znanego w świecie gier silnika Unreal Engine. Rozwiązanie to zostało po raz pierwszy na świecie użyte powszechnie podczas produkcji serialu Star Wars - The Mandalorian.



Wykorzystywana przez PixelRace technika pozwala skrócić czas zdjęć, zmniejszyć liczebność ekipy na planie, oraz znacznie zmniejszyć konieczność podróży ekipy filmowej, a tym samym obniżyć koszty produkcji. Efektem pracy w pełni kontrolowanym wirtualnym środowisku są filmy, które są połączeniem świata wirtualnego i rzeczywistego.







Real-time rendering

Podczas przeprowadzonego niedawno przez Karola Paciorka wywiadu Maciej Żemojcin (producent filmów z użyciem wirtualnej produkcji) oraz Max Orlov (specjalista technologiczny w dziedzinie wirtualnej produkcji) opowiedzieli jak wygląda ich praca, i jaki wpływ na nią mają najnowsze technologie. Wykorzystywany na co dzień w PixelRace komputer z dwoma kartami graficznymi GeForce RTX 3090 to potężne narzędzie, które umożliwia renderowanie obrazu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu od razu widać w kamerze finalny efekt obrazu. Jest to ogromne ułatwienie dla reżysera, operatora, aktorów i całej ekipy technicznej. To jak uruchomiona gra komputerowa, w której mogą zagrać prawdziwi aktorzy. Jest to bardzo ciekawa alternatywa dla długiego i kosztownego, oraz obarczonego dużym ryzykiem błędu procesu z użyciem greenscreenu oraz renderingu offline. To właśnie jest magia real-time renderingu.







Źródło: inf. prasowa