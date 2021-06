Brak mi słów. Xiaomi w tym roku pokaże jeszcze 13 smartfonów

Więcej, więcej!

Mercury

Postępowanie marki Xiaomi z biznesowego punktu widzenia wydaje się jak najbardziej właściwe, jednakże konsumentów doprowadza do szału. Chiński producent zalewa światowe rynki tak wielką liczbą urządzeń, zwłaszcza smartfonów, że później zupełnie nie radzi sobie z ich sprawnym aktualizowaniem, a wydawane łatki wypełnione są po brzegi błędami. W tej sprawie powstał nawet list otwarty do Xiaomi , który najwyraźniej przeszedł bez echa. Xiaomi na ten rok planuje jeszcze premiery co najmniej... kilkunastu modeli smartfonów!Jesteśmy dopiero w połowie 2021 roku, a Xiaomi już wypuściło na rynek co najmniej kilka smartfonów. Xiaomi Mi 10i 5G Xiaomi Mi 10 Lite 5G ... długo by wymieniać. Według najnowszych doniesień druga połowa tego roku będzie dla producenta równie lub nawet bardziej intensywna w kwestii premier. Chińczycy zaprezentują co najmniej 13 nowych smartfonów jeszcze przed końcem 2021 roku.Jak zapewne doskonale wiecie, smartfony Xiaomi działają pod kontrolą MIUI. Ilekroć firma ma wypuszczać na rynek nowe telefony, wcześniej w MIUI pojawiają się o nich wzmianki - to kwestia dodania dla nich wsparcia. Właśnie w związku z tym nazwy kodowe, a nawet niektóre specyfikacje tych niewydanych jeszcze urządzeń, wyciekają przedpremierowo do sieci za sprawą analizy kodu źródłowego MIUI. Taka sytuacja miała właśnie miejsce. Zgodnie z ustaleniami @xiaomiui na Twitterze, chiński gigant technologiczny wkrótce wprowadzi na rynek 13 nowości:W przypadku sześciu ostatnich znamy nawet szczątkową specyfikację, którą zamieszczono w poniższym tweecie.Xiaomiui nie nazywa tych 13 produktów smartfonami prawdopodobnie dlatego, że wśród nich może znajdować się jakiś tablet. Według pogłosek Xiaomi ma w tym roku zaprezentować trzy tablety, ale... nie jest to informacja potwierdzona. Segment tabletów wydaje się martwy, więc powyższe nazwy kodowe mogą dotyczyć wyłącznie telefonów. Jakich marek? Mi? Redmi? POCO? Poczekamy, zobaczymy.Źródło: Twitter