Niby Ducati, a Xiaomi. Tania (!) hulajnoga elektryczna Ducati już w Polsce

Włosi kopiują od najlepszych.

Hulajnoga elektryczna Ducati PRO-I EVO już w polskich sklepach

Firmę Ducati znają praktycznie wszyscy pasjonaci motoryzacji i osoby ze środowiska motocyklowego. Ostatnio, za sprawą zacieśniania współpracy Ducati z Lenovo , mogli o niej usłyszeć także zainteresowani tematyką nowych technologii. Włoskie przedsiębiorstwo produkujące sportowe motocykle dość niespodziewanie do polskich sklepów wprowadziło niedawno... hulajnogę elektryczną. Hulajnoga elektryczna Ducati do złudzenia przypomina popularny model Xiaomi M365 i jest sprzedawana w cenie, o którą nie posądzalibyśmy Ducati.Po hulajnodze elektrycznej sprzedawanej przez Ducati spodziewałbym się przede wszystkim wysokiej ceny oraz nie korespondującej z nią dobrze specyfikacji technicznej. Wciąż mam w głowie rower BMW Cruise Bike, który w cenie ok. 5600 złotych oferuje mniej więcej to, co rowery z marketu za 1500 złotych (czytaj: niewiele). Tymczasem,to sprzęt zupełnie przyzwoity, wyceniony na kwotę 1899 złotych.