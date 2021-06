15 ciekawych i tanich gadżetów z AliExpress

Niedrogie i użyteczne.



Ciekawe gadżety z AliExpress, odsłona 66. Jak co tydzień przeszukaliśmy chińską platformę sprzedażową AliExpress pod kątem niedrogich, praktycznych gadżetów, które uznaliśmy za przystępne cenowo i godne Waszej uwagi. Tym razem skupiliśmy się na produktach tanich i użytecznych zarazem. Przydadzą się w trakcie wakacji, ale także przez pozostałą część roku. Jeśli nie spodoba Ci się nic z poniższej listy, sprawdź wcześniejsze nasze publikacje - ich listę znajdziesz na samym dole tego wpisu.

Taśma ze sterowanymi z pilota LEDami to świetny sposób na rozświetlenie biurka komputerowego, efektowne podświetlenie tylnej części telewizora (w razie braku systemu Ambilight), czy też dowolnego miejsca w domu po podpięciu taśmy do powerbanka. Tu do wyboru taśmy z diodami TGB5050 o długości do 3 metrów, z wysyłką z polski.

Lampy solarne to doskonały sposób na darmowe oświetlenie podwórka, ogrodu lub balkonu po zmroku. Proponowana przez nas konstrukcja korzysta ze 100 lub 180 (różne wersje do wyboru) LED-ów SMD2835.

15. Plecak biegowy/górski z bukłakiem na wodę i rurką

Co tu dużo mówić? Stylowe, fajnie wykonane okulary z filtrem UV400 oraz szkłami polaryzującymi. Jeśli raz skorzystać z okularów polaryzujących, najpewniej nigdy nie będziesz chciał patrzeć na świat przez inne szkła.Każdemu treningowi powinno towarzyszyć odpowiednie nawodnienie. Wybierając się na trening biegowy, rowerowy lub pieszy, dobrze jest zabrać ze sobą picie. Polecamy wlać go do specjalnego worka, umieszczanego w specjalnym plecaku - takim, jak na przykład ten polecany. Płyn pić można poprzez rurkę z ustnikiem, a do plecaka zapakować wiele przydatnych akcesoriów. Do niedrogiego plecaka dołączane są atrakcyjne gratisy.