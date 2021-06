Drewniane chłodzenie cieczą. EK przygotowało nietypowy blok dla GeForce RTX 3000

Szeroka kompatybilność bloku wodnego EK z wieloma grafikami GeForce RTX 3080 i RTX 3090

Wykończenie drewem wpisuje się w obecnie modny trend eko

/ Foto: EK

Unikalne wykończenie drewnem orzechowym i wysoka jakość EK są mocno w cenie

Jakość wykonania i styl w jednym - obok nowego bloku EK dla GPU nie można przejść obojętnie

/ Foto: EK

Przygotowując swój zestaw komputerowy można kierować się użytecznością, jakością i wydajnością, ale też wizualnymi aspektami. Osobiście dla mnie ważne są wszystkie kwestie, choć mniej wizualna, jeśli w danym budżecie np. musiałbym poświęcić zauważalnie wydajność dla estetyki. Jeśli wydać sporo pieniędzy na dodatkowe elementy, to nasz komputer może prezentować się genialnie i nietypowo. Na pewno taki będzie z pokrytym drewnem blokiem wodnym dla kart graficznych Nvidia GeForce RTX 3000 (linia w architekturze Ampere).Firma EK (formalnie EKWB d.o.o. ze Słowenii) znana z elementów do tworzenia customowych systemów chłodzenia cieczą, zapowiedziała właśnie oryginalnie wyglądający blok wodny dedykowany GPU z serii Ampere, a konkretnie dwóm modelom. Nvidia GeForce RTX 3080 i Nvidia GeForce RTX 3090. EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 Lignum Edition - Walnut ma być kompatybilny z większością referencyjnych modeli (ale nie Founders Edition) RTX 3090 i RTX 3090 wielu firm czy linią Zotac Trinity.Blok EK-Quantum Vector RTX 3080-3090 Lignum (czy jego specjalne edycje jak Walnut) został zaprojektowany specjalnie dla lepszej kompatybilności z wieloma modelami GPU dzięki grubszej miedzianej podstawie, co ma zapobiec kolidowaniu z wyższymi kondensatorami części grafik. Mimo wszystko EK zaleca skorzystanie z firmowego konfiguratora, aby uzyskać pewność. Moduł dostarczany jest ze specjalnym aluminiowym backplate anodowanym na czarno, pastą termoprzewodzącą EK-TIM Ektotherm (1 gram), termopadami, mechanizmem montażowym z wkręcanymi mosiężnymi wspornikami, śrubami, nakrętkami, podkładkami, wtykami, złączkami i kluczem imbusowym."W zestawie znajdują się również dwa złącza HDC 12mm typu Lignum. (…) Blok wykorzystuje konstrukcję chłodzącą Open Split-Flow, która okazała się doskonałym rozwiązaniem dla bloków wodnych GPU. Charakteryzuje się niskim ograniczeniem przepływu hydraulicznego, co oznacza, że może być używany ze słabszymi pompami wodnymi lub pompami pracującymi na niskich obrotach i nadal osiągać najwyższą wydajność. (…) Układ żeber jest wypełniony 27 mikrofinami z mikrokanałami o szerokości 0,5 mm, które zapewniają optymalną wydajność chłodzenia, bez zbędnych ograniczeń przepływu lub ryzyka zatkania. Sam blok wodny pokrywa całą długość PCB."Nowy blok poza dobrymi właściwościami technicznymi, wyróżnia się przede wszystkim wyglądem. Jego podstawa wykonana jest z niklowanej miedzi, a górna część z czarnego acetalu pokrytego drewnem orzechowym podobnie jak zaciski. Drewniane elementy wykonane są ręcznie, a z racji zastosowanego każda sztuka jest unikalna - ma unikalny wzór słojów. Sprzęt można zamawiać w przedsprzedaży (wysyłki planowane są na połowę września) na dedykowanej stronie producenta, ale nie jest tani. Cena wynosi aż 361,66 euro (około 1633 złote).Źródło i foto: EK