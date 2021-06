Przyszedł do x-kom i kupił smartfon za 849 cebul

Wybór urządzenia zaskakuje.



Sieć sklepów x-kom jakiś czas temu wpadła na pomysł bardzo nietypowej akcji marketingowej. 22 czerwca o godzinie 13:00 na oficjalnym fanpage'u marki w serwisie Facebook ukazał się nietuzinkowy post. X-kom informował w nim o promocji, w ramach której jedna osoba będzie mogła kupić dowolny smartfon, płacąc zań... cebulą. Wystarczyło wykazać się szybkością i wpisać kod cebula-deal po dodaniu urządzenia do wirtualnego koszyka. Dziś poznaliśmy szczęśliwego nabywcę, dowiedzieliśmy się tego, jaki smartfon wybrał i obejrzeliśmy wideopodsumowanie akcji.





Smartfon kupiony za cebulę w x-kom

"Zastosowaliśmy bardzo prosty przelicznik walutowy. Każda złotówka w cenie telefonu to jedna cebula. Była szansa, że najszybszy klient wybierze najdroższy telefon w naszej ofercie. To by oznaczało blisko 9 tysięcy cebul w którymś z naszych salonów. Podjęliśmy jednak to ryzyko" - mówi Adam Filipczak, pomysłodawca akcji i social media manager w x-kom.



Szczęśliwym kupującym okazał się Grzegorz z Olsztyna, który wykorzystał kod w ciągu 30 sekund od jego opublikował. Wybrał on smartfon realme 7, wyceniony w sklepie x-kom na 849 złotych. Za 849 cebul zapłacił niecałe 180 złotych.







Pan Grzegorz z Olsztyna z niewielką częścią przywiezionej przez niego cebuli. | Źródło: x-kom Pan Grzegorz z Olsztyna z niewielką częścią przywiezionej przez niego cebuli. | Źródło: x-kom