iPhone 1 i iPhone 12 w dziwnym pojedynku na wydajność (wideo)

Jesteś w stanie przewidzieć rezultat?



Są takie pytania, których na świecie nie zdaje sobie absolutnie nikt poza jedną osobą, która niespodziewanie postanawia na nie publicznie odpowiedzieć. Jednym z nich jest bez wątpienia pytanie o to, jak na tle nowego iPhone'a 12 w 2021 roku wypadłby iPhone 1. generacji, wprowadzony do sprzedaży w styczniu 2007 roku. Jak zapewne się domyślacie, zaraz się przekonacie.



iPhone 1 vs iPhone 12

Nietypowy pojedynek dwóch smartfonów Apple przeprowadził youtuber prowadzący kanał PhoneBuff. Czy 14-letni smartfon ma jakiekolwiek szanse w starciu z tegorocznym flagowcem? Czy w ogóle tak leciwe urządzenie radzi sobie z wyświetlaniem treści z dzisiejszych stron internetowych? Wreszcie, jak wypada w kwestii wczytywania podstawowych aplikacji?



Odpowiedź na powyższe pytania jest... dokładnie taka, jakiej można by się spodziewać. iPhone 12 całkowicie zmiażdżył pierwszego iPhone'a w historii pod względem wydajności. iPhone pierwszej generacji miał jednordzeniowy procesor i tylko 128 MB pamięci RAM, podczas gdy nowoczesny smartfon dysponuje 6-rdzeniowym procesorem i 4 GB pamięci RAM. Nie muszę chyba wspominać o tym, że nowszy sprzęt jest po prostu lepiej zoptymalizowany pod kątem typowych dziś zastosowań.



Chociaż wyraźnie nie jest to rywalizacja oparta na równych szansach, warto poświęcić ok. 5 minut, aby zobaczyć, jak mocno technologia poszła do przodu na przestrzeni nieco ponad dekady.







Źródło: YouTube