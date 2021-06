8 praktycznych gadżetów do kuchni z AliExpress

Nie tylko dla miłośników gotowania.

Szybka wysyłka z AliExpress

Promocje na AGD na AliExpress

Wyciskarka wolnoobrotowa Xiaomi Miui

Elektryczna beztłuszczowa frytownica Xiaomi Miui

Elektryczna beztłuszczowa frytownica / piekarnik Xiaomi Miui Mi-Cyclone

Blender kielichowy D6300

Cyrkulator BioloMix do Sous Vide

Maszynka do mielenia BioloMix

Elektryczny młynek Xiaomi Houhou 5 w 1

Zgrzewarka do pakowania próżniowego Xiaomi Mijia

Dwuetapowa ostrzałka do noży i nożyczek Xiaomi Mijia Huohou

Kupony na AliExpress ważne jeszcze przez kilkanaście godzin

LATONOWY - $3 zniżki przy wydanych $4 (tylko dla nowych użytkowników AliExpress)

- $3 zniżki przy wydanych $4 (tylko dla nowych użytkowników AliExpress) INSTALKIATO - $6 przy wydanych $60

- $6 przy wydanych $60 OBLEDNE3 - $3 przy wydanych $20, działa tylko na kategorie Super Deals oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie

- $3 przy wydanych $20, działa tylko na kategorie Super Deals oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie OBLEDNE10 - $10 przy wydanych $80, działa tylko na kategorie Super Deals oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie

- $10 przy wydanych $80, działa tylko na kategorie Super Deals oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie OBLEDNE18 - $18 przy wydanych $150, działa tylko z towarami z opcją wysyłki z magazynów w Europie

- $18 przy wydanych $150, działa tylko z towarami z opcją wysyłki z magazynów w Europie OBLEDNE20 - $20 przy wydanych $200, działa tylko na kategorie Super Deals oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie

- $20 przy wydanych $200, działa tylko na kategorie Super Deals oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie LATO21 - $4 / $35

- $4 / $35 MARGOL1 - $4 / $35

- $4 / $35 CUDAWIANKI - $4 / $35

- $4 / $35 MILLENIUM6 - $5 / $45

- $5 / $45 618ALI3 - $3 / $30

- $3 / $30 618ALI6 - $6 / $50

- $6 / $50 PEPPER6 - $6 / $50

- $6 / $50 ALERABATLATO - $6 / $55

- $6 / $55 MAMYJELATO - $6 / $55

- $6 / $55 CZAJNALATO10 - $10 / $90

- $10 / $90 LOWCYCHINLATO10 - $10 / $90

- $10 / $90 PAMELKALATO10 - $10 / $90

- $10 / $90 618ALI11 - $11 / $90

- $11 / $90 PEPPER11 - $11 / $90

- $11 / $90 618ALI13 - $13 / $110

- $13 / $110 ADMITAD18 - $18 / $150

- $18 / $150 ADMITAD23 - $23 / $190

- $23 / $190 ADMITAD3 - $3 / $30

- $3 / $30 ADMITAD6 - $6 / $50

- $6 / $50 ADMITAD11 - $11 / $90

- $11 / $90 ADMITAD13 - $13 / $110

Już tylko do jutrzejszego ranka potrwa tegoroczna Letnia Wyprzedaż na AliExpress . Jeśli jeszcze o niej nie słyszeliście lub po prostu nie znaleźliście na niej niczego dla siebie, publikujemy kolejną porcję propozycji, które możecie uznać za przydatne lub inspirujące. Tym razem zwracamy uwagę na produkty AGD oraz gadżety z dostawą do Polski w ciągu zaledwie 3-7 dni.Wielu osobom wydaje się, że zakup gadżetów na AliExpress musi wiązać się z długim czasem oczekiwania. Nie jest to prawdą, a coraz większą liczbę produktów da się zamówić z błyskawiczną oraz co najważniejsze darmową dostawą w ciągu 3-7 dni. W ramach Letniej Wyprzedaży na AliExpress stworzono dedykowaną podstronę , na której widnieją interesujące produkty z ekspresową dostawą. Możecie być pewni, że do żadnej z przesyłek nie zostaną doliczone dodatkowe opłaty. Warto ją odwiedzić, bowiem zniżki sięgają 90%.Jeszcze tylko przez około 18 godzin obowiązywały będą promocyjne ceny w kategorii AGD na AliExpress . Zniżki sięgają nawet 40%, co oznacza, że niemal za pół ceny nabędziecie odkurzacze bezprzewodowe, roboty sprzątające, nawilżacze powietrza, sokowirówki oraz całą masę praktycznych drobiazgów. Kilka pomysłów na zakupy urządzeń i akcesoriów z tej kategorii podrzucamy poniżej.Dlaczego warto korzystać z wyciskarki wolnoobrotowej zamiast z sokowirówki? Urządzenie miażdży i zgniata owoce poprzez wolnoobrotowy ślimak w taki sposób, aby sok był pozbawiony wynikającej z napowietrzenia pianki. Sok jest bogaty w błonnik, wyciskarka wolnoobrotowa wytwarza go więcej niż sokowirówka. Polecamy wysoko oceniany sprzęt Xiaomi. Co ważne: jest bajecznie łatwy w czyszczeniu. Cena to ok. 300 złotych przed zaaplikowaniem kuponów.Masz dość nieudolnego przygotowywania mrożonych frytek w piekarniku? Męczy Cię sprzątanie rozchlapanego tłuszczu po smażeniu frytek na patelni? Spraw sobie elektryczną beztłuszczową frytownicę. Gwarantuję, że przyrządzone w niej frytki smakują doskonale. Cena frytownicy Xiaomi to 331 złotych - jest atrakcyjna na tle produktów podobnej klasy.Jeśli zależy Ci o frytownicy o naprawdę dużej pojemności, zerknij na 10-litrową Xiaomi Miui Mi-Cyclone. Sprzęt można wykorzystać także jako mini piekarnik i upiec w nim na przykład kurczaka. Cena to 513 złotych , a kupujący w zdecydowanej większości przypadków deklarują, że są zadowoleni z zakupu.Blender kielichowy to idealny gadżet to przyrządzania smoothie, koktajli, czy też robienia domowego pesto. Model D6300 jest dobrze wykonany, prezentuje się nowocześnie, jest wysyłany z Polski i kosztuje tylko 223 złote Słyszałeś kiedyś o gotowaniu próżniowym? Jeśli kochasz gotować, nie muszę zachwalać tego gadżetu. Całej reszcie tłumacze: niewielkie urządzenie z elementem grzewczym przyczepia się do ścianki garnka tak, aby końcówka grzewcza była zanurzona w wodzie. Po ustawieniu temperatury wkładamy do garnka zapakowane próżniowo produkty i... voila. Gotowanie jest praktyczne, wygodne, a w jednym garnku przyrządzać można wiele potraw na raz, bez obawy o wymieszanie smaków i aromatów. Cena sprzętu od BioloMix to 257 złotych Kto raz pił świeżo mieloną kawę lub korzystał ze świeżo zmielonych przypraw, nigdy już nie wróci do kupowania zmielonych uprzednio "gotowców". Dobrej klasy maszynka do mielenia BioloMix o pojemności 700 gramów, to wydatek rzędu 224 złotych . Jego moc szczytowa to 2500 W, a prędkość obrotowa sięga 36000 obrotów na minutę.Świeżo mielony pieprz i sól smakują doskonale. Aby móc je mielić, potrzebujesz młynka ręcznego lub elektrycznego. Postaw na nowoczesność i zadaj nieco szyku, wybierając młynek Xiaomi Houhou, dostępny w czarnej i białej wersji kolorystycznej. Cena to 79 złotych za sztukę.Pakowane próżniowo produkty są w stanie znacznie dłużej zachowywać swoją świeżość. Maszyny do pakowania próżniowego nie muszą być drogie, na co namacalny dowód stanowi maszyna Xiaomi Mijia, wyceniona na 134 złote . Dodatkowe kupony jeszcze mocniej obniżą tę cenę.Nic oczywiście nie zastąpi ostrzenia noży i nożyczek odpowiednimi kamieniami o różnych gradacjach. Nie oszukujmy się jednak: wiele osób nie chce zgłębiać tej sztuki i szuka szybszych sposobów ostrzenia tych narzędzi. Najprostszą drogą do sukcesu są ostrzałki, takie jak ta od Xiaomi. Ostrzałka Xiaomi kosztuje 41 złotych - to niska cena za dobrze naostrzone noże.Zanim sfinalizujesz zakup na AliExpress, sprawdź nasze kupony rabatowe, które zamieszczamy poniżej. Będą ważne aż do godziny 8:59 dnia 26 czerwca. Zachęcamy do sprawdzenia wszystkich, począwszy od tych najkorzystniejszych. Niektóre mogą się zdezaktualizować tuż po opublikowaniu niniejszego wpisu.Źródło: mat. własny