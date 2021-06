Istne kuriozum. Możliwość kupna grafiki nagrodą w konkursach Bethesdy i BlackWhite TV

To prawda, mamy już konkursy, w których wygramy możliwość tańszego zakupu grafik Nvidia RTX 3000

Kiedyś byłoby "wygraj pakiet", teraz tylko "wygraj szansę na kupienie pakietu"

/ Foto: Bethesda

Oszczędność z konkursem w tak skrajnie niekorzystnej sytuacji, to świetna okazja na zakup GPU

Formularz Bethesdy zawiera głównie dane kontaktowe

/ Foto: Bethesda

Konkursy wydają się kontrowersyjne, ale organizatorzy wcale nie są czarnymi charakterami

Zobacz również:

Wciąż ciągną się efekty zapisów klientów na jeszcze niedostarczone karty graficzne

Formularz, który umożliwiał wzięcie udziału w akcji BlackWhite TV z kartami RTX 3080

/ Foto: Instalki.pl - gleam io

Ceny GPU wciąż są jak z innej galaktyki i bliżej im do kosztów programu podboju przestrzeni kosmicznej niż domowej elektroniki. Co prawda, ale to tylko kropla w morzu tak dużego przebicia sugerowanej ceny, poza tym trzeba też poczekać na reakcję rynku w Polsce, a to może chwilę potrwać. W takim razie nie dziwi, że organizuje się konkursy, gdzie do wygrania nie są karty graficzne, a możliwość ich zakupu w niższej cenie niż przewiduje obecna sytuacja rynkowa.Na taki pomysł wpadła chociażby Bethesda czy znany z komputerowej tematyki na polskiej scenie YouTube Jarosław "blackwhite" Arczyński. Tak, nie chodzi wcale o wygranie produktu, a możliwości kupienia tego produktu. Podczas mojej tekstowej rozmowy na ten temat ze znajomym, padło nawet dobitne stwierdzenie "MEGA KONKURS!!!! WYGRAJ MOŻLIWOŚĆ KUPIENIA KARTY GRAFICZNEJ DROŻEJ NIŻ SUGEROWANA CENA, ALE TANIEJ NIŻ U SCALPERÓW/SKLEPÓW CO MAJĄ OD RĘKI!"Zacznijmy od konkursu Bethesdy, w którym wraz z grą Doom Eternal i pakietem dodatków ofertowana jest karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Cena Founders Edition według Nvidii miała wynosić 1199 dolarów (około 4399 złotych), ale niestety w takiej wersji GPU nie dało kupić się w Europie. Za to przykładowo Palit RTX 3080Ti GamingPro został oficjalnie wyceniony na 5729 złotych (oczywiście od początku w sklepach były wyższe metki), a realnie można go znaleźć nawet za 7355 złotych (zależnie od sklepu nawet do 10500 złotych). Jednym słowem grubo. Bethesda proponuje 1399,99 euro, czyli około 6310 złotych.Firmowy sklep BlackWhite TV da możliwość nabycia kart graficznych ASUS RTX 3080 TUF. Obecnie zdająca się całkowitą abstrakcją wycena RTX 3080 z chwili premiery jesienią 2020 roku, to dla Palit RTX 3080 GamingPro 3499 złotych, a Nvidia RTX 3080 Founders Edition 3279 złotych. W tym momencie nowe sztuki GeForce RTX 3080 różnych producentów można dostać w przedziale od 6500 do ponad 10 tysięcy. Górna granica przebiega co ciekawe tak samo jak w przypadku mocniejszego Palita RTX 3080 Ti GamingPro. Być może to wynik lepszej opłacalności RTX 3080 dla górników. A na jaką cenę mogą liczyć wygrani w akcji BlackWhite TV? 4999 złotych.Nie zamierzam piętnować tego typu promocji, bo w końcu pewna pula szczęśliwców będzie mogła kupić dla siebie karty graficzne w cenach znacznie korzystniejszych niż w sklepach, choć wciąż dalekich od ideału. Oszczędność 1050 czy nawet ponad 1500 złotych, to świetna okazja dla wielbicieli gier. W końcu ceny dla końcowych sprzedawców także podrożały. Sklepy gdyby nawet chciały oferować grafiki w sugerowanych cenach, nie mogłyby się trzymać swojej standardowej marży sprzed kryzysu.Koszty kupna od producentów i pośredników, a także transport z Azji poszły do góry. Oczywiście nie aż tak, aby sprzedawać RTX 3080 za np. 7000 złotych, jednak powrót do standardowych cen jest na razie niemożliwy. Podwyżki spowodowały różne ogniwa w łańcuchu dostaw, ale jeśli sklep jeszcze bardziej zawyżając swoją marżę i tak sprzeda produkty za kolejne dołożone tysiące, to tylko dlatego, że ktoś je kupuje. Spekulanci, górnicy kryptowalut czy nawet zdeterminowani gracze z większą ilością gotówki sami napędzają wzrost marży sklepów. Tak działa prosta zasada wolnego rynku sprowadzająca się do zależności popytu i podaży.W komentarzach na kanale Blacka widać sporo negatywnych komentarzy. Jednak złe nie są same akcje, a patologiczna sytuacja na rynku. Zachwianie doprowadzająca do stanu, w którym takie konkursy mają racje bytu. Organizatorom należy się miłe słowo za ograniczenie marży przynajmniej w tak limitowanym zakresie sztuk. O jakim nakładzie mowa? Bethesda przygotuje 300 zestawów (promocja obowiazuje w całej Europie poza Włochami), w których skład poza grafikami Nvidia GeForce RTX 3080 Ti będą wchodzić także: klucz Steam na grę Doom Eternal, duża podkładka pod myszkę, figurka Doom Slayera, koszulka, pluszowy Doom Slayer i plecak (oczywiście wszystkie gadżety z gry Doom Eternal). BlackWhite TV naturalnie nie ma aż takiego rozmachu i udostępni tylko 10 kart ASUS RTX 3080 TUF.W obu przypadkach konieczna jest dodatkowa weryfikacja, która przynajmniej w teorii ma odsiać sporą grupę scalperów i górników. Tych ostatnich raczej wyłącznie dla 3080. 3080 Ti ma już limiter wydobywania ETH, więc nie jest atrakcyjna na kopaczy kryptowalut. Ciekawe, czy sztuki od BlackWhite będą najnowszymi partiami 3080 również już wyposażonymi w limiter ETH, tej kwestii nie określono. U Bethesdy wystarczy wypełnić formularz () maksymalnie do 6 czerwca i czekać na zgłoszenie się organizatora, który do 300 wylosowanych szczęśliwców wyśle ważne przez 48 godzin unikalne linki do zakupu grafik 3080 Ti.Pierwsza część konkursu BlackWhite TV na pewno się już skończyła, bo decydowała kolejność zgłoszeń. 10 zapewne znalazło się migiem. Ale cała akcja potrwa aż 4 tygodnie. W każdym kolejnym tygodniu będzie dostępny inny model z serii ASUS RTX 3000. Na kolejny rzut będzie przygotowana partia RTX 3060, jednak jeszcze nie znamy liczby sztuk. YouTuber wymaga weryfikacji przez platformę Gleam - odwiedzenia profili Blacka oraz ASUSa na YouTube, Facebooku i Instagramie, a na koniec opisania konfiguracji swojego zestawu w kształcie już po kupnie promocyjnego RTX 3080, a w przyszłości zapewne też kolejnych modeli z akcji.Kończąc artykuł podzielę się jeszcze jedną anegdotą na temat cen i dostępności kart graficznych. Składając kilka miesięcy temu stacjonarny komputer dla znajomego, w jednym momencie zamówiliśmy w sieci wszystkie części w kilku sklepach. Maszna już od dawna pracuje na samej zintegrowanej w procesorze Intela grafice, a nasze zamówienie ASUS RTX 3070 Dual jest wciąż w kolejce oczekujących. Obecnie na 7 miejscu i taki stan utrzymuje się od 30 marca, za to pod koniec grudnia, było to 19 miejsce. Wcześniej nie przekazywano informacji o szczegółowej ewidencji listy, ale samo kupno nastąpiło już 11 listopada.Grubo ponad pół roku czekania, a RTX 3070 wciąż nie widać. Przynajmniej cena oscylowała jeszcze w granicach około 2700 złotych. Na szczęście obecnie wyeliminowano kolejki i sklepy raczej sprzedają tylko te karty, które faktycznie mają na stanie, a nie tylko złożyły na nie zamówienia u dostawcy.Źródło i foto: Bethesda / blackwhite TV @ YouTube / własne