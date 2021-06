Bloger zapłaci Xiaomi 155 tysięcy dolarów za filmik o Mi 10 Ultra

Źródło: gizchina.com

Winna matka

Gu Xuyang, właściciel Beautiful Science and Technology opublikował oficjalne oświadczenie, w którym przyznał się do winy i przeprosił za zaistniałą sytuację. Pojawiła się w nim także informacja, że sprawa została zgłoszona do chińskiej instytucji zajmującej się arbitrażem w biznesie i handlu (CIETAC), która rozstrzygnęła, że bloger będzie musiał wypłacić odszkodowanie producentowi. Wypłata miliona juanów ma nastąpić do 30 dni po zaakceptowaniu ustaleń.Okazuje się, że publikacja filmu nie była celowa. Podobno, autor bloga dzielił komputer z matką, a ta pod jego nieobecność udostępniła wideo. Jak sama miała tłumaczyć, nie wiedziała o embargo, ani o możliwych konsekwencjach swojego postępowania.To nie pierwszy raz, kiedy mamy do czynienia z upublicznieniem naruszenia umowy o poufności. W 2019 roku głośno było o rosyjskim magazynierze, który przedpremierowo udostępnił zrzuty ekranu z gry Death Stranding. Wszedł on w posiadanie kopii gry zabierając jeden egzemplarz płyty ze swojego miejsca pracy. Wydawca gry, którym było Sony, namierzył źródło wycieku i zażądał od pracodawcy magazyniera miliona rubli, czyli ponad 50 tysięcy złotych odszkodowania.