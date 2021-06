8 ciekawych gadżetów smart home z promocji na AliExpress

Letnia wyprzedaż na AliExpress trwa.

Promocje z kategorii ochrona i bezpieczeństwo

Promocje z kategorii narzędzia i majsterkowanie

Letnia wyprzedaż na AliExpress potrwa jeszcze do 26 czerwca. Z tej okazji każdego dnia publikujemy wpisy z interesującymi, przecenionymi produktami z przeróżnych kategorii. Dziś skupiamy się na ofertach z kategorii ochrona i bezpieczeństwo oraz narzędzia i majsterkowanie. Polecam oczywiście odwiedzić główną stronę wyprzedaży samemu - każdy powinien znaleźć tam coś dla siebie.Wśród przecenionych produktów z kategorii " ochrona i bezpieczeństwo " uwagę zwracają zwłaszcza urządzenia smart home, a pośród nich rozwiązania z zakresu monitoringu domu oraz automatyzacji jego pracy. Obniżki cen sięgają tu 60%, co pozwala dość mocno zaoszczędzić na zakupie kamer, czujników, alarmów oraz kompleksowych systemów zabezpieczania nieruchomości przed niepowołanymi gośćmi.Wiemy, że spora grupa czytelników naszego serwisu lubi majsterkować - świadczą o tym nasze wpisy o gadżetach dla majsterkowczów z AliExpress. Miło mi w kontekście tego poinformować, że letnia wyprzedaż na AliExpress nie ominęła kategorii " narzędzia i majsterkowanie ". Znajdziecie tam zarówno dobrej jakości narzędzia i elektronarzędzia, jak i akcesoria pomagające ucznć każde lokum nowocześniejszym. Coś dla siebie znajdą osoby lubiące dokonywać drobne usprawnienia w swoim samochodzie, mieszkaniu lub warsztacie.Jakie ciekawe gadżety można kupić w trakcie letniej wyprzedaży na AliExpress? Poniżej podrzucamy kilka inspiracji. Wszystkie podane niżej ceny produktów będą ważne do 26 czerwca, do godziny 8:59 czasu polskiego.Kamera Xiaomi Yi 1080P z darmową wysyłką z Hiszpanii w ciągu 7 dni, w cenie 70 złotych i to przed zaaplikowaniem dodatkowych kuponów? To brzmi dobrze. Pośród wielu atutów znajduje się wykrywanie dźwięku, dwukierunkowe audio i przyzwoite działanie w trudnych warunkach oświetleniowych.Jeśli tak jak ja poszukujesz kamery kopułkowej o 360-stopniowym polu widzenia, której obrotem da się sterować zdalnie poprzez apkę, to być może właśnie ją znalazłeś. Xiaomi Yi Dome to popularny wybór w tej klasie cenowej. Cena to 81 złotych z darmową wysyłką z Hiszpanii w ciągu 7 dni od zakupu.Osobom pragnącym monitorować nie tylko wnętrze, ale także i zewnętrze swojego domu lub mieszkania polecamy zainteresować się kamerką zewnętrzną Xiaom Yi o wodoodporności potwierdzonej normą IP65. Cena wynosi 119 złotych i da się ją obniżyć kuponami.Około 195 złotych należy zapłacić za kamerę zewnętrzną z obrotowym obiektywem oraz certyfikacją wodoodporności IP66. Urządzenie wykrywa ruch ludzi, rejestruje dźwięk i radzi sobie z pracą po zmroku.Kamera do użytku wewnętrznego o rozdzielczości wyższej niż Full HD i 360-stopniowym polu widzenia? Proszę bardzo. Przed Wami Xiaomi Yi Dome U Pro, rejestrująca obraz w rozdzielczości 2K. Jest w stanie rozróżniać ruch ludzi i zwierząt, co pomaga na przykład śledzenie zachowań pupili w trakcie nieobecności w domu - system dwustronnej komunikacji głosowej pozwoli je w razie czego przywołać do porządku. Cena to 155 złotych Przeceniona w trakcie wyprzedaży na kwotę 194 złotych kamera Kami może pracować w pełni bezprzewodowo, na ładowaniu akumulatorowym. Jest wodoodporna (IP65), co umożliwia jej operowanie na świeżym powietrzu i zapewnia system detekcji ruchu oraz niezłą jakość nagrań rejestrowanych po zmroku obiektywem.Nianie elektroniczne to świetny sposób na to, aby zawsze mieć oko na małą pociechę śpiącą w pokoju obok. Kami Baby Monitor wykryje płacz dziecka, wysyłając stosowny alert na telefon. Elektroniczna niania mierzy również wilgotność i temperaturę w pomieszczeniu, w którym się znajduje. W przypadku takiego urządzenia dwustronna komunikacja to "oczywista oczywistość". Cena Kami Baby Monitor to 389 złotych Zasilana akumulatorem kamera zewnętrzna Kami Wire-Free sprawdzi się wszędzie tam, gdzie nie jesteś w stanie pociągnąć zasilania sieciowego. Wodoodporna konstrukcja, czujnik ruchu PIR, tryb widzenia w ciemności oraz łatwa w obsłudze apka dla urządzeń mobilnych to jej niewątpliwe atuty.Jeszcze do godziny 8:59 dnia 26 czerwca aktywnych będzie wiele z poniższych kuponów rabatowych, które można zastosować w koszyku zakupowym na AliExpress. Zachęcamy do sprawdzenia wszystkich, począwszy od tych najkorzystniejszych. Niektóre mogą się zdezaktualizować na przestrzeni wyprzedaży.Źródło: mat. własny