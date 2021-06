Nowe produkty smart home od SwitchBot kuszą cenami i szybką wysyłką

Popularny system smart home w niższej cenie.

Osoby poszukujące smart gadżetów do swojego domu z pewnością znają markę SwitchBot. Produkty tego producenta słyną z oferowania bardzo przyzwoitych możliwości i wysokiej jakości w przystępnej cenie. Popularność rozwiązań tej marki skłoniła nas do poinformowania Was o najnowszej promocji, trwającej właśnie w oficjalnym sklepie SwitchBot. W niższych cenach można nabyć inteligentny czujnik ruchu oraz czujnik otwarcia drzwi lub okien.Pierwszym z produktów sprzedawanych w niższej cenie jest SwitchBot Motion Sensor, czyli czujnik wykrywający ruch z odległości nawet 9 metrów, w polu widzenia 110 stopni w poziomie oraz 55 stopni w pionie. Można wykorzystać go na wiele różnych sposobów, a jednym z nich jest pilnowanie domu lub mieszkania w trakcie nieobecności mieszkańców. W razie wykrycia ruchu SwitchBot Motion Sensor wyśle stosowne powiadomienie na sparowanego z nim smartfona. Na tym nie kończy się spektrum jego zastosowań.

SwitchBot Contact Sensor

Źródło: SwitchBotSwitchBot Motion Sensor ma wbudowany czujnik oświetlenia, dzięki czemu po połączeniu go z centralką SwitchBot Hub Mini (trzeba ją zakupić osobno) oraz z inteligentną lampką, SwitchBot może ją włączyć w razie wykrycia niskiego poziomu natężenia światła w danym pomieszczeniu. Sprzęt jest kompatybilny z Asystentem Google, ale do poprawnej współpracy potrzebna jest centralka.SwitchBot Motion Sensor można umieścić bezpośrednio na półce, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by zamocować go na ścianie za pomocą taśmy 3M. Użytkownik bez problemu może odczepić moduł z sensorem od magnetycznej bazy. Zasilany dwoma bateriami AAA może działać nawet 3 lata na jednym ich komplecie.W ramach wyprzedaży SwitchBot Motion Sensor można kupić w oficjalnym sklepie producenta w cenie 24,99 dolarów, czyli ok. 95 złotych Podstawową funkcją SwitchBot Contact Sensor jest wykrywanie tego, czy okno lub drzwi na których go zamocowano są otwarte. W momencie, gdy wykryje, że drzwi lub okno zostały otwarte, wyśle powiadomienie push na zainstalowaną na smartfonie lub tablecie aplikację SwitchBot. Czujnik ten potrafi jednak znacznie więcej.Źródło: SwitchBotMożna go wykorzystać na przykład do automatyzacji procesu zapalania i gaszenia świateł, gdy domownicy wchodzą do pokoju lub go opuszczają. Po połączeniu z centralką i innymi smart produktami marki SwitchBot jest w stanie zautomatyzować działanie nawilżacza powietrza, wentylatora, klimatyzacji oraz sprzętów AGD.SwitchBot Contact Sensor jeszcze przez kilka dni można kupić w oficjalnym sklepie producenta w cenie 24,99 dolarów, czyli ok. 95 złotych Źródło: mat. własny