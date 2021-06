MIUI 13 dostaną nawet smartfony z 2019 roku. Lista będzie długa

Aktualizacja nawet dla ponad dwuletnich modeli.

Redmi:

seria 7 oraz Note 7

seria 8 oraz Note 8

seria 9 oraz Note 9

seria 10 oraz Note 10

seria K20

seria K30

seria K40

Xiaomi:

seria Mi 9

seria Mi 10

seria Mi 11

Mi Mix Alpha

Mi Note 10

Poco:

seria Poco X2

seria Poco X3

seria Poco M2

seria Poco M3

seria Poco F2

Poco C3

Black Shark:

Black Shark 2 i 2 Pro

Black Shark 3, 3S i 3 Pro

Tak będzie wyglądała nowa nakładka

Poza tym, widzimy też zmodyfikowany kształt ikon i nieco inną, nowocześniej wyglądającą czcionkę. Przecieki mówią też o systemowej funkcji nagrywania ekranu, nowej aplikacji motywów z szerszym zakresem personalizacji i ulepszonym ekranie always-on.





MIUI 13 zobaczymy najprawdopodobniej wraz z premierą XIaomi Mi Mix 4, która odbędzie się we wrześniu tego roku. Póki co, chiński producent jest skoncentrowany na



Xiaomi po raz kolejny udowadnia, że jest jednym z najlepszych producentów na rynku, jeśli chodzi o aktualizację systemu. Do sieci trafiły właśnie nowe informacje o smartfonach, które dostaną nadchodzącą nakładkę systemową MIUI 13. Do update’u mają kwalifikować się wszystkie modele zaprezentowane w 2019 roku lub później. Według przecieków, interfejs ma pracować na telefonach, które mają Androida 10 lub nowszego.Wbrew wcześniejszym przypuszczeniom, na aktualizację załapie się najprawdopodobniej były flagowiec Mi 9, a także seria Redmi 8, może nawet 7.Oto lista modeli, które mogą dostać MIUI 13 na podstawie najnowszych wytycznych:Oprócz dobrych informacji na temat dostępności nowej wersji MIUI, do sieci trafiło też kilka zrzutów ekranu przedstawiających jej wygląd, a także krótki film, na którym możemy zobaczyć nową animację.Dzięki grafikom dowiadujemy się, że całkowicie przeprojektowany zostanie menedżer plików, a na ekran główny będzie można dodawać skróty do każdego rodzaju elementów.